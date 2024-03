Un aereo Boeing della United Airlines atterra senza pannello esterno

Un pannello esterno mancante da un volo Boeing United Airlines è stato trovato dopo l'atterraggio nel sud dell'Oregon venerdì.

Il volo United 433, partito da San Francisco alle 10:20, è atterrato a Medford, Oregon, poco prima di mezzogiorno. Secondo United Airlines, è stato accertato che mancava un pannello esterno dalla parte inferiore del Boeing 737-800 dopo che era stato parcheggiato al gate dell'aeroporto internazionale di Rogue Valley-Medford.

L'aereo, che trasportava 139 passeggeri e sei membri dell'equipaggio, non ha dichiarato lo stato di emergenza poiché non sono stati riscontrati danni durante il volo.

La società ha dichiarato in una dichiarazione fornita a The Hill che condurrà un'indagine sull'incidente.

“Effettueremo un'ispezione completa dell'aereo e faremo tutte le riparazioni necessarie prima che ritorni in servizio. Condurremo anche un'indagine per comprendere meglio come si è verificato questo danno”, ha affermato United.

Il direttore dell'aeroporto Amber Goode ha detto che non sono stati trovati detriti dopo l'atterraggio dell'aereo.

“Le normali operazioni alla MFR sono riprese pochi minuti dopo”, ha detto Judd a The Hill.

Boeing ha indirizzato The Hill alla United Airlines per informazioni sulla sua flotta e sulle sue operazioni quando è stata contattata per un commento.

L'incidente è avvenuto due mesi dopo che un Boeing 737 Max, operato da Alaska Airlines, aveva perso un pannello della porta durante il volo. Da allora il Ministero della Giustizia ha aperto un'indagine penale sull'incidente del 5 gennaio.