Lo Stato NC forza l'OT con un campanello d'allarme contro la Virginia

NC State ha ottenuto la sua quarta vittoria in quattro notti in quella che avrebbe potuto essere una vittoria ancora peggiore.

La decima testa di serie Wolfpack ha ribaltato la testa di serie n. 3 Virginia, 73-65, in una giornata che ha sbalordito la testa di serie n. 2 Duke nei quarti di finale del torneo di basket maschile ACC. NC State affronterà l'UNC di primo livello nelle finali, battendo Pitt.

Virginia ha concluso la corsa da sogno nell'ultimo minuto della partita, soprattutto quando si è portata in vantaggio 58-52 a 51 secondi dalla fine. Tuttavia, un fallo sul tentativo da 3 punti di Ryan Dunn al possesso successivo ha permesso a NC State di tagliare il risultato sul 58-55 a 43 secondi dalla fine.

Virginia è rimasta a vuoto nei due possedimenti successivi, l'ultimo è stato un tiro libero uno e uno di Isaac McNeely a cinque secondi dalla fine. Puoi indovinare dove andrà a finire.

Questo contenuto incorporato non è disponibile nella tua regione.

Lo stato NC non ha scadenze. Virginia aveva un fallo da concedere. La guardia del Wolfpack Michael O'Connell è entrata nel territorio della Virginia e ha avuto circa quattro secondi per realizzare una tripla. Ci sono voluti un bank wild e un giro favorevole per pareggiare la partita e lui in qualche modo lo ha fatto:

NC State ha superato Virginia 73-65 e 15-7 ai tempi supplementari.

È difficile sopravvalutare quanto sia stata dal nulla questa corsa da NC State. Il Wolfpack ha concluso la stagione regolare 4-10 con sconfitte nelle ultime quattro partite. Hanno sconfitto lo zerbino della conferenza Louisville di nove punti, poi hanno dominato Syracuse e convinto Duke a restare in vita a Washington.

NC State è ora a una vittoria dal diventare il ladro di offerte complete nel film March Madness e dalla serie di cinque notti su cinque di Kemba Walker che ha contribuito a rendere UConn immortale. Una squadra UNC in piedi di fronte a loro potrebbe conquistare il seme n. 1 nel torneo NCAA con una vittoria.

L'UNC ha sconfitto l'NC State in entrambe le partite della stagione regolare, una vittoria per 67-54 a Raleigh e una vittoria per 79-70 a Chapel Hill. Il Wolfpack non è certamente l'avversario che i Tar Heels sperano in finale, ma ciò non significa che non possano prenderli alla leggera.