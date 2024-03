KTR subisce una reazione negativa per l'utilizzo di Chandrababu Naidu!

L'arresto della figlia di KCR e BRS MLC Kavitha da parte dell'Enforcement Directorate (ED) ha creato una tempesta nella politica del Telangana. Kavitha è stata arrestata dalla polizia giudiziaria a Delhi per essere interrogata in relazione a un caso di riciclaggio di denaro, che sarà una battaglia legale per il partito da combattere prima delle elezioni di Lok Sabha a Telangana.

Tuttavia, subito dopo l'arresto di Kavitha e l'atmosfera tesa, l'intenzione di KTR di utilizzare Chandrababu Naidu per prendere di mira Narendra Modi non ha soddisfatto i sostenitori del TDP.

KTR ha citato un tweet di Chandrababu diversi anni fa, mettendo in dubbio l'uso improprio di CBI ed ED. “Non avrei potuto dirlo meglio di Chandrababu garu”, ha detto KTR.

Il mondo intero sa che il TDP si è recentemente alleato con il BJP nelle elezioni dell'AP, e il tentativo di KTR di includere il nome di Chandrababu nell'episodio di Kavitha per prendere di mira Modi ha sconvolto i sostenitori del TDP.

Un netizen ha scritto a KTR: “È sbagliato usare il CBN dopo tutte le calunnie a cui sei stato sottoposto politicamente nel corso degli anni. Lezione per te e KCR Garu: non tagliare tutti i ponti con le persone. Sii sempre maturo e stabile. Alla fine sei umano.”

Ciò che ha davvero sorpreso tutti è stato il tempismo. Mentre ED portava Kavitha all'aeroporto per portarla a Delhi, e il loro volo non era ancora arrivato a Delhi, KTR ha esaminato questo tweet di Chandrababu Naidu vecchio di diversi anni, che mostra come può arrivare la politica opportunistica.