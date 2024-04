Il rapporto di 60 Minutes afferma che la “sindrome dell'Avana” è collegata all'unità di spionaggio russa

Il rapporto di 60 Minutes indica che l'Unità di intelligence militare russa 29155 è probabilmente responsabile degli attacchi, ma l'intelligence americana ha escluso un ruolo straniero.

Il Cremlino risponde alle accuse della Russia di essere dietro la “sindrome dell'Avana” Nel 2016, funzionari e diplomatici americani all'Avana, a Cuba, iniziarono a segnalare strani sintomi, incluso uno apparentemente simultaneo…

Un ex alto ufficiale della CIA che è stato costretto a ritirarsi a causa di una lesione cerebrale causata da a Sospetto attentato “sindrome dell'Avana”. Ha chiesto udienze al Congresso dopo che un nuovo rapporto ha collegato la Russia a misteriosi sintomi neurologici che hanno afflitto diplomatici e spie americane per quasi un decennio.

Il rapporto arriva poco più di un anno dopo che la comunità dell'intelligence statunitense aveva concluso che era “improbabile che un avversario straniero fosse responsabile” dei mal di testa, vertigini, perdita di memoria e ronzii alle orecchie talvolta debilitanti segnalati da dozzine di membri del personale statunitense.

“Non è conclusivo, ma i russi sono certamente coinvolti”, ha detto l’ex ufficiale dell’intelligence Mark Polymeropoulos a USA TODAY in risposta al nuovo rapporto. Polymeropoulos è diventato un volto pubblico e un sostenitore degli attuali ed ex funzionari statunitensi che affermano di soffrire della sindrome dell'Avana.

“Come conciliarlo con Valutazione analiticaHa chiesto: “Sminuire l’importanza dei partiti stranieri ostili”. “Non ha assolutamente senso.”

Di più: La visita del vicepresidente Kamala Harris in Vietnam è stata ritardata a causa di un possibile caso di sindrome dell'Avana

Indagine congiunta Per “60 minuti” Membri senior dell'Unità 29155 dell'agenzia di intelligence militare russa GRU hanno ricevuto premi e promozioni per il loro lavoro sullo sviluppo di “armi acustiche non letali”, hanno riferito domenica il sito di notizie lettone The Insider e la rivista tedesca Der Spiegel. “

Il rapporto si riferisce ad attacchi lanciati dall'intelligence russa contro il personale diplomatico americano e le loro famiglie, attacchi che le vittime affermano siano avvenuti molto tempo fa. Gli ufficiali dell’intelligence americana che prestarono servizio a Kiev nel 2014 – quando l’Ucraina e gli Stati Uniti si avvicinarono e la Russia iniziò per la prima volta a impadronirsi del territorio nell’Ucraina orientale – sembravano essere stati rintracciati e presi di mira in incarichi successivi, dicono i rapporti.

Secondo quanto riferito, il vicedirettore della CIA William Burns è stato evacuato dall'India nel 2021 durante un attacco simile.

Il personale americano a Cuba, in Cina, in Vietnam, in Germania e altrove ha riportato una serie di sintomi simili. Queste persone includevano membri di una squadra che si era recata in Vietnam prima della visita del vicepresidente Kamala Harris nell'agosto 2021. L'atterraggio di Harris ad Hanoi è stato ritardato poiché i funzionari di sicurezza lavoravano per garantire che potesse atterrare in sicurezza.

Cos'è la sindrome dell'Avana?

Gli strani sintomi segnalati dal personale statunitense sono stati descritti come “incidenti sanitari anomali”, ma sono generalmente conosciuti come “sindrome dell'Avana”, perché hanno guadagnato fama tra i diplomatici statunitensi a Cuba nel 2016.

I funzionari hanno riferito mal di testa, nausea, vertigini e dolore. Poi sono emerse segnalazioni di sintomi simili inspiegabili tra diplomatici e spie americani in Cina.

Sebbene questi incidenti abbiano lasciato le vittime con sintomi duraturi di commozioni cerebrali e altri traumi cerebrali, le scansioni hanno mostrato segni minimi di lesioni, sebbene i medici di alcune vittime abbiano riportato danni inspiegabili alle ossa dell'orecchio interno.

Di più: La comunità dell'intelligence statunitense conclude che è “altamente improbabile” che gli avversari stranieri abbiano causato la “sindrome dell'Avana”

Alcuni ricercatori hanno suggerito che la sindrome dell'Avana fosse simile all'isteria di massa, un insieme di lesioni cerebrali causate dalla paura di un attacco.

Due rapporti del National Institutes of Health pubblicati a marzo hanno rilevato che “Non c'è alcuna differenza radicale“Quando le immagini cerebrali MRI di 81 vittime della sindrome dell’Avana sono state confrontate con le immagini di 48 membri di un gruppo di controllo.

Ma il dottor David Reiman dell'Università di Stanford ha pubblicato un articolo di opinione in cui sottolineava di essere stato coinvolto in studi precedenti in cui si affermava che i sintomi “è probabile che siano… Causato da un meccanismo esterno“.

Unità assassina russa

La maggior parte dei nuovi rapporti pubblicati domenica si concentravano sull'Unità 29155 del GRU, coinvolta nell'attacco. Avvelenamento da agenti nervini Per l'ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia Yulia a Londra nel 2018.

Utilizzando i dati trapelati dai cellulari e altre informazioni, i giornalisti sono stati in grado di collocare i membri dell'Unità 29155 in luoghi in cui i dipendenti del governo statunitense avevano manifestato segni della sindrome dell'Avana, prima o al momento dell'attacco.

Questi includono incidenti avvenuti a Francoforte, in Germania, nel 2014, a Guangzhou, in Cina, nel 2017, e a Tbilisi, la capitale dell’ex repubblica sovietica della Georgia, nel 2021, nel programma “60 Minutes”, hanno riferito The Insider e Der Spiegel. . .

Due membri anziani dell'unità sono stati premiati con promozioni a incarichi politici nell'Estremo Oriente russo.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha descritto le notizie come “nient'altro che accuse infondate da parte dei media”.

Evitare il confronto?

Greg Edgren, il funzionario del Pentagono che ha condotto l'indagine militare sulla sindrome dell'Avana, ha dichiarato a “60 Minutes” che il governo degli Stati Uniti ha fissato un livello molto alto per dimostrare la presenza di attori stranieri.

Ha detto al programma: “Se mia madre avesse visto quello che ho visto, avrebbe detto: ‘Sono i russi, idiota’”.

Molly McCue, un’esperta di guerra dell’informazione che ha servito come consigliere dell’ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili dal 2009 al 2013, ha affermato che i commenti di Edgren e il nuovo rapporto sottolineano la riluttanza di Washington a puntare il dito contro Mosca.

“Nessuna amministrazione americana vuole rispondere all’aggressione russa, quindi ho deciso di non riconoscerla per quello che è”, ha detto Macchio. ha detto sui social. “Ciò lascia gli americani senza protezione in aspetti cruciali, e la nostra politica nei confronti della Russia è fondamentalmente illogica”.

Il deputato Jim Himes del Connecticut, il democratico più importante della Commissione Intelligence della Camera, ha affermato che “farà le opportune indagini presso la comunità dell'intelligence sulla base delle informazioni fornite pubblicamente”, ha affermato lo staff di minoranza della commissione in una dichiarazione a USA TODAY. “Fin dai primi rapporti, il comitato si è concentrato sul garantire che coloro che manifestano sintomi di carenza sanitaria ricevano tutte le cure e il sostegno di cui hanno bisogno. Continueremo a supervisionare questa importante questione.”

Nel 2021, il presidente Joe Biden ha firmato l’Avana Act, che consente alla CIA, al Dipartimento di Stato e ad altre agenzie “di fornire pagamenti ai dipendenti delle agenzie che Esposizione a lesioni cerebrali delle ostilità durante la missione”.

In una dichiarazione, l’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale ha confermato la sua valutazione del 2023 secondo cui i sintomi della Sindrome dell’Avana potrebbero non essere il risultato di un attore straniero.

“Questi risultati non mettono in discussione le esperienze reali e i sintomi riportati dai nostri colleghi e dai loro familiari”, si legge nella nota. “Continuiamo a dare priorità al nostro lavoro su incidenti come questi, assegnando risorse e competenze a tutto il governo, perseguendo molteplici linee di indagine e cercando informazioni per colmare le lacune che abbiamo identificato”.

La Casa Bianca ha dichiarato in un comunicato di aver ordinato alle agenzie di “dare priorità alle indagini” sulla causa della Sindrome dell’Avana e di “garantire che i dipendenti del governo statunitense e le loro famiglie… ricevano il sostegno e l’accesso tempestivo alle cure mediche di cui hanno bisogno. ..”

Da quando il rapporto è andato in onda domenica sera, Polymeropoulos ha dichiarato: “Sono stato attaccato da sei alti funzionari della CIA e capi di stazioni senior sul campo, i quali hanno tutti trovato convincenti i nuovi rapporti”.

Polymeropoulos è tornato sulla valutazione della comunità di intelligence per il 2023. “Cosa sta succedendo?” Egli ha detto. “Penso che tu abbia un disperato bisogno di udienze al Congresso perché dobbiamo scoprire cosa è successo con questa metodologia analitica per sbagliare.”