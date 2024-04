I passeggeri di una nave bloccata in Africa corrono per raggiungere la loro nave

CNN

Otto crocieristi bloccati nell'isola-stato africana di Sao Tomé e Principe hanno lottato per giorni per prendere la loro nave Norwegian Cruise Line mentre si dirige verso la costa occidentale dell'Africa.

Secondo una dichiarazione di Norwegian Cruise Line, i passeggeri hanno subito un ritardo nel rientro alla nave il 27 marzo.

“Otto ospiti, arrivati ​​sull'isola da soli o con un tour privato, hanno perso l'ultima gara della crociera e quindi non hanno incontrato tutti alle 15:00, ora locale”, si legge nel comunicato.

“Anche se questa è una situazione molto spiacevole, gli ospiti sono tenuti a garantire il loro ritorno alla nave entro l'orario pubblicato, che è ampiamente comunicato tramite l'interfono della nave, le comunicazioni quotidiane e pubblicato prima dello sbarco.”

Norwegian Cruise Line ha affermato che i passaporti dei passeggeri sono stati consegnati agli agenti portuali locali per il ritiro degli ospiti. La compagnia di crociera ha affermato che gli ospiti sono responsabili del costo per raggiungere il successivo porto di scalo per ricongiungersi alla nave. La compagnia di crociera ha affermato che sta lavorando con le autorità locali e sta comunicando con i passeggeri rimasti a terra.

Contatta Jill e Jay Campbell, una coppia abbandonata della Carolina del Sud WPDE, affiliato della CNN Per quanto riguarda la loro situazione, un gruppo di otto viaggiatori bloccati ha trascorso 15 ore viaggiando attraverso sei paesi Prova a raggiungere la loro nave Domenica in Gambia.

Ma a causa della bassa marea la nave non poté fermarsi e trascorse un altro giorno in mare. Campbells ha detto al WPDE che il gruppo tenterà poi di raggiungere il Senegal, dove la nave dovrebbe arrivare in porto martedì.

Campbells ha detto al WPDE che diversi membri del gruppo erano anziani, un altro aveva avuto un ictus e una donna era incinta. Hanno detto che un membro del gruppo era rimasto senza farmaci per il cuore per cinque giorni ed era malato.

La CNN ha contattato Norwegian Cruise Line per maggiori dettagli ma non ha ricevuto immediatamente risposta.

La follia del gruppo è iniziata il 27 marzo dopo una lunga visita a Sao Tomé e Principe.

“Eravamo tipo, 'Stiamo finendo il tempo', e loro dicevano, 'Nessun problema, possiamo riportarvi indietro in meno di un'ora'”, ha detto Jay Campbell degli organizzatori del tour. Campbell ha detto al WPDE che il tour operator ha contattato il capitano e ha detto al WPDE che i passeggeri erano in viaggio ma avrebbero subito ritardi. Campbell ha detto che la nave era ancora in porto quando sono tornati, ma il capitano non li ha lasciati salire a bordo.

“La capitaneria del porto ha provato a chiamare la nave e il capitano ha rifiutato la chiamata”, ha detto Campbell al WPDE lo scorso fine settimana. “Abbiamo inviato e-mail a NCL, il numero di emergenza del servizio clienti NCL, e loro hanno detto: 'Bene, l'unico modo in cui possiamo contattare la nave è inviare loro e-mail e non hanno risposto alle nostre e-mail.'

I Campbell hanno detto al WPDE di aver finito le medicine e che la maggior parte dei viaggiatori non aveva carte di credito accettate a Sao Tomé e Principe, quindi i Campbell hanno speso migliaia di dollari con le loro carte Visa per l'alloggio e le forniture per il gruppo.

Un altro passeggero di un'altra crociera ha avuto un'emergenza medica ed è stato ricoverato in ospedale a Sao Tomé, ha detto Campbell, ed è rimasto anche lui bloccato. Campbells ha detto di essere riuscito a contattare la figlia del passeggero in California per aiutarla a coordinare il suo ritorno in Nord America.

La coppia salì a bordo della nave il 20 marzo. Sito web CruiseMapper.com La nave da crociera Norwegian Dawn è stata avvistata lunedì in rotta verso Dakar, in Senegal.

Sarah Dewberry della CNN ha contribuito a questo rapporto.