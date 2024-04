I primi nuovi alimenti da trovare per la stagione Twins 2024

Questa volta la primavera è davvero arrivata mentre ci prepariamo per il primo suono di un pipistrello che echeggerà nel Target Field, sede dei Minnesota Twins. Ci stiamo preparando per l'apertura della stagione di giovedì contro i Cleveland Guardians assaggiando tutti i cibi che si sposano bene con il tifo per una vittoria dei Twins.

The Twins, in collaborazione con il partner del servizio di ristorazione Delaware North, ha annunciato una linea di nuovi prodotti alimentari e bevande. I prezzi non erano immediatamente disponibili.

Bành Mí Brat della Union Hmong Kitchen

Lo chef Yia Vang continua il suo percorso verso il dominio totale del cibo con la sua geniale combinazione di salsiccia Hmong di Kramarczuk servita in un panino con hot dog con brillanti condimenti banh mi di verdure in salamoia e salsa aioli all'aglio. Non sapevamo che fosse giunto il momento di aggiornare il classico gioco di calcio, ma Fang sicuramente lo sapeva. Articolo 127

Purè di patate al forno

Proprio come suggerisce il nome, è un'area ristorazione del centro commerciale progettata per soddisfare i gusti di carne e patate del Midwest. Scegli i tuoi condimenti, ma non lesinare sul formaggio alla birra e sul petto macinato. Articolo 117

Succhi CREAM e BluePrint di Parcelle

Questo nuovo ristorante di alimenti naturali nel nord-est di Minneapolis sta facendo il salto a Target Field con due dei suoi frullati esclusivi ricchi di frutta, latte di cocco e peptidi di collagene. La nostra preferita era la crema di fragole e banana. Chiudi gli occhi mentre sorseggi un cocktail sulla spiaggia. Articolo 126 Mercato

Al Ain Burger di Lord Fletcher

Nuovo e divertente come lanciare una lenza dal molo, il locale principale del Lago Minnetonka Lord Fletcher's porta un assaggio dell'estate nel cuore di Target Field. Il walleye tritato grossolanamente viene formato in un hamburger che viene grigliato e servito con salsa tartara al limone su un panino leggermente tostato. Porta 34

Gelato alcolico di S'mores

Non pensavamo ci fosse modo di migliorare il classico gelato soft, ma poi qualcuno ha deciso di metterci sopra la vodka e noi siamo d'accordo. Lo sciroppo di marshmallow tostato infuso con alcol ad alto numero di ottani viene spruzzato sopra il cioccolato e la vaniglia. Il gelato è decorato con marshmallow e cracker Graham. Porta 34

Potenti ali secche di bufalo di pollo fritto ufficiale

Le ali di pollo fritte a pressione si uniscono alla formazione in questo stand di un anno progettato per assomigliare a un robot. Il pane croccante viene condito con il rub di bufalo secco di OFC, che dà loro un calcio infuocato senza lasciarti con le dita inzuppate. Ranch on the Side Okan è un grande fan delle salse. (Un'altra novità nel menu OFC quest'anno è il peperoncino e il formaggio.) Articolo 134

Tacos Bussin Birria da Hrbek

Dal Mall of America fino oltre lo stadio, l'uomo d'affari Amol Dixit sta portando i tacos Bussin Birria a Minneapolis. I tacos sono ripieni di manzo brasato e formaggio e vengono rapidamente piegati e tagliati a fette su una piastra prima di essere serviti insieme a una tazza di carne di manzo caratteristica del piatto per immersione. Articolo 114

Whisky alla ciliegia alla Keeper's Heart Town Ball Tavern

Il bar Level 2 è stato rinominato con il marchio di whisky locale e sono stati aggiunti anche tre nuovi cocktail di O'Shaughnessy Distilling Co.. Alla sua lista. Tralasciamo l'Irish Mojito e il Vanilla Creamed Whiskey e andiamo direttamente a questo bourbon rosa caldo e un affare di ciliegie, realizzato con bourbon Keeper's Heart, Monin HomeCrafted Cherry Smash, soda e limone. Articolo 229

Burger Fries di Too Mixed Up al Thrivent Club

La piattaforma della sala da pranzo che ha iniziato a trasmettere i pasti in streaming su Twitch è ora all'altezza con tre spettacoli. Come un ordine drive-thru decostruito, le patatine fritte di hamburger sono il tipo di decadenza che amiamo mangiare sugli spalti. Patatine fritte con Philly Cheese Steak, formaggio americano, cipolle caramellate, jalapenos, ketchup piccante e salsa Zippy House, possono sembrare tante. non è. (Per coloro che non riescono ad arrivare al club esclusivo, che siamo la maggior parte di noi, “Just a Burger” di Two Mixed Up è ancora disponibile sotto forma di hamburger alla Town Ball Tavern.)

Altri biscotti da Two Mixed Up su Truly on Deck

La seconda delle novità di Graze Food Hall è un biscotto con gocce di cioccolato killer avvolto attorno a un intero pezzo appiccicoso. Abbiamo mangiato il nostro cibo a temperatura ambiente e abbiamo adorato ogni boccone dolce; Abbiamo sentito che il riscaldamento che avranno in Truly on Deck li rende sublimati. A livello di club, campo destro

Novità anche quest'anno

StepChld Pancake di patate dolci: Le frittelle di patate dolci tagliate dolci e salate fritte in una palla croccante delle dimensioni di un pugno sono in parte dessert, in parte brunch da baseball. Davvero sul ponte

Pollo Tinga Arepas di QBO Latin Food: Croccanti tasche di mais sono farcite con pollo stirato, formaggio grattugiato, panna acida, pico de gallo e tante cipolle rosse sott'aceto. Davvero sul ponte

Tutto quello che puoi mangiare cibo da stadio: Un biglietto di gioco da $ 42 include tutto ciò che desideri: hot dog, hamburger, strisce di pollo, patatine, noccioline, prodotti Pepsi, acqua e dessert surgelati. Legende dello sbarco (sezioni S, T, U e V)

Mac e carne dal barbecue della costa orientale: Scegli uno dei tre condimenti per gomiti e formaggio: pollo, punte di costolette o pancetta. Articolo 131

Oreo fritto di cagliata e torta: Fritto e cotto al forno, questo dolce fa la sua comparsa da stadio. Mettine un vassoio in una barchetta di carta o trattali come condimento per un gelato (questa è la nostra raccomandazione). Articolo 232

Ultimate Burger di Red Cow: Red Cow sta espandendo il suo menu Target Field con questo alimento base a base di carne con polpette spesse, formaggio cheddar stagionato, lattuga, pomodoro, cipolla e salsa della casa. Articolo 233

Mini ciambelle di Papa Pete's: Non c'è niente di nuovo nei mini donut ricoperti di zucchero alla cannella, uno dei nostri dolci estivi preferiti. Fatta eccezione per le salse. Fallo con caramello, cioccolato o miele caldo. Articolo 136

Margarita piccante all'anguria e il Bloody Mary definitivo: Non disponibili per la maggior parte delle persone, questi due nuovi cocktail si uniscono al bar del nuovo Thrivent Club (ex Delta). La frangia di anguria, con un leggero tocco piccante, era una delle preferite. Club Thrivent