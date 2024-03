Man mano che la “ripresa del senso di colpa” sfugge di mano, i consumatori iniziano a indietreggiare

In effetti, secondo NerdWallet, la pressione sulle mance è aumentata nell’ultimo anno Rapporto sul bilancio dei consumatori È stato anche riscontrato un sentimento ora noto come “ribaltamento di colpa”.

“Ai clienti viene chiesto di suggerire incontri di servizio più tradizionali [and] E anche servizi basati su app, ride-sharing e app di consegna. “Dà la sensazione che la mancia sia ovunque, il che sembra essere il caso”, ha affermato Tim Self, assistente professore di ospitalità presso la Austin Peay State University di Clarksville, nel Tennessee.

Soprattutto quando si tratta di richieste di pagamento con opzioni preimpostate che possono variare dal 15% al ​​35% per transazione, “ti senti sopraffatto dal senso di colpa”, ha detto Self.

“Tuttavia, non sei obbligato a dare la mancia”, ha aggiunto Self. “Alla fine, spetta al consumatore fare questa scelta, e penso che più persone si sentiranno a proprio agio nel dire 'no'. È qui che penso che il barattolo delle mance abbia più senso.”