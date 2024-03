La star della “Gen V” Sans Pertomo muore in un incidente motociclistico all'età di 27 anni

Andre Anderson, noto per il ruolo di Ambrose Spellman nella serie Netflix “Le terrificanti avventure di Sabrina” Sans Pertomo e “Gen V” di Amazon Prime, è morto sabato in un incidente motociclistico. Ha 27 anni.

“È con il cuore pesante che condividiamo la notizia della morte prematura di Sans Pertomo a seguito di un incidente motociclistico”, ha detto un rappresentante. Ha detto la varietà.

Sans Pertomo, meglio conosciuto per il suo ruolo di Ambrose Spellman nella serie Netflix “Le terrificanti avventure di Sabrina”, è morto sabato in un incidente in moto. Stuart C. Wilson/Getty Images

“I funzionari hanno informato che non erano coinvolte altre persone. La sua passione per l’arte e il suo insaziabile appetito per la vita erano avvertiti da tutti coloro che lo conoscevano, e il suo calore continuerà ad essere con coloro che amava di più”, continua la dichiarazione. “Chiediamo di rispettare i desideri di privacy della famiglia che sta soffrendo per la perdita del loro amato figlio e fratello.”

Al momento non è noto dove sia avvenuto l'incidente.

Il Post ha contattato la polizia di Los Angeles per un commento.

Perdomo, nato a Los Angeles ma cresciuto a Southampton, in Inghilterra, è diventato famoso dopo aver recitato in “Le terrificanti avventure di Sabrina” dal 2018 al 2020.

L'attore ha anche recitato nel film TV del 2018 Guilt by My Debt, che gli è valso una nomination ai BAFTA come miglior attore protagonista.

Poco dopo aver recitato in “Sabrina”, Perdomo si è unito al cast di “Gen V”, uno spin-off della serie Amazon Prime “The Boys”.

Dopo aver recitato nella serie spin-off “Sabrina” dal 2018 al 2020, Perdomo si è unito al cast di “Gen V.” di Amazon Prime. Brooke Palmer/PrimeVideo

Secondo Variety, la seconda stagione dello show è stata sospesa a tempo indeterminato a seguito della sua improvvisa scomparsa.

Da quando è arrivata la notizia della sua morte, molti dei co-protagonisti di Perdomo si sono rivolti ai social media per esprimere la loro tristezza per la morte dell'attore.

“Fa male. Molto. Che giovane attore di talento e che grande amico se n'è andato troppo presto. “Generale V.” È stato un piacere lavorare con lui nel film. Possibilità di RIP” Patrick Schwarzenegger, Ha recitato anche in “Gen V”. Ha scritto in X (ex Twitter).

Poco dopo aver recitato in “Sabrina”, Perdomo si è unito al cast di “Gen V”, uno spin-off della serie Amazon Prime “The Boys”.

I produttori della “Gen V” dicono: “Non possiamo capirlo” Condiviso su X. “Per quelli di noi che lo conoscevano e lavoravano con lui, Chance era sempre affascinante e sorridente, un'eccitante forza della natura, un attore di incredibile talento e, soprattutto, una persona molto gentile e bella”.

“Non ha nemmeno senso scrivere di lui al passato”, hanno continuato. “Siamo così dispiaciuti per la famiglia di Chance, siamo rattristati dalla perdita del nostro amico e collega. Per favore, abbracciate i vostri cari stasera.”

Nella stessa dichiarazione, Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television hanno inviato le proprie condoglianze alla famiglia di Bertomo.

Da quando è arrivata la notizia della sua morte, molti dei co-protagonisti di Perdomo si sono rivolti ai social media per esprimere la loro tristezza per la morte dell'attore. Emma McIntyre/Getty Images per Netflix

“L'intera famiglia della 'Gen V' è devastata dall'improvvisa scomparsa di Sans Perdomo”, ha scritto lo studio. “Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television estendono i nostri più sentiti pensieri e il nostro sostegno alla famiglia di Chance e a tutti coloro che lo hanno amato in questo momento difficile.”

Diversi membri del cast di “The Boys”, tra cui Jack Quaid, Erin Moriarty e Karen Fukuhara, hanno ritwittato la dichiarazione sulle loro storie su Instagram.

Ha condiviso anche il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos Un commovente tributo su Instagram a Perdomo.

“Un'opportunità persa troppo presto per un giovane attore di talento. È stato meraviglioso lavorare con lui in Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Tutti in Netflix mandano amore e forza all'intera famiglia di Chance e alla sua numerosa famiglia di amici”, ha scritto sui social. sito multimediale.