Il caos regna quando una nuova pagina del negozio Hollow Knight Silksong viene rivelata il 1 aprile di tutti i giorni e il CMO di Xbox dice che non è uno scherzo

Nessun pesce d'aprile sarebbe completo senza una sorta di sfogo su Hollow Knight: Silksong, e mentre è già il 2 aprile nella casa australiana dello sviluppatore Team Cherry, improvvisamente abbiamo una pagina Xbox Store per Silksong.

Questo non è chiaro esattamente Quando Pagina dello store Xbox È in diretta, ma Tao Sila, Product Marketing Manager di Xbox, ha pubblicato un collegamento Twitter Dicendo: “No, questo non è uno scherzo del pesce d'aprile. La pagina della lista dei desideri di Hollow Knight: Silksong è già su Xbox.” Anche il direttore senior della pianificazione dei contenuti di Xbox, Nick Zuclich cinguettio Informazioni sulla pagina del negozio. Sì, davvero, proprio oggi sta accadendo.

No, questo non è uno scherzo del pesce d'aprile. La pagina della lista dei desideri #HollowKnightSilksong è già attiva su Xbox https://t.co/cjL1X3M4Zg1 aprile 2024 Vedi altro

Voi Può andare E Sfoglia Reddit Se vuoi festeggiare o simpatizzare con i tuoi compagni fan di Hollow Knight, ma prima di essere risucchiato dal caos, qualsiasi nuovo movimento dà a questo fandom sofferente un vantaggio, ricorda questo: Silksong aveva già pagine del negozio su Steam, PlayStation e Switch da anni, ed ecco l'elenco. Questi sono solo la nuova Xbox.

Tuttavia, l'elenco Xbox include qualcosa di nuovo sotto forma di classificazione ESRB per il gioco. Questa classificazione per età E10+ non è sorprendente: è la stessa del gioco originale, ma la classificazione finale di solito (anche se non sempre) arriva negli ultimi mesi prima dell'uscita del gioco. Vale anche la pena notare che i dettagli sulla valutazione finale di Silksong non sono ancora disponibili sul sito Sito ufficiale del CERS. Gestite queste informazioni in modo responsabile, gente.

Abbiamo già il nostro Hollow Knight Annual: Silk Song (o Copium) rassicura che Metroidvania 2 è “ancora in sviluppo” dopo essere stato assente per due anni.