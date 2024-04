La linea dei 3 punti fallisce nel torneo femminile Elite Eight a causa di un “errore umano”

Basket universitario

La NCAA afferma che è stato un “errore umano” a portare all'imbarazzante consapevolezza che le linee dei tre punti sul sito del torneo di basket femminile presso il Moda Center di Portland, Oregon, erano state misurate in modo errato.

Le linee dei tre punti erano circa nove pollici “corte nella parte superiore dell’arco”, ha affermato Lynn Holzman, vicepresidente del basket femminile della NCAA. Ha spiegato in un messaggio dettagliato diffuso lunedì, Imporre l'analogia sbagliata a un appaltatore indipendente è finito in tribunale a Portland.

La NCAA utilizza campi prodotti da Connor Sports e il fornitore dei campi stipula contratti con una terza parte per rifinire il campo, cosa che ha commesso l'ormai famoso errore.

I lavoratori misurano una delle due linee da tre punti e le loro varie misurazioni dopo il round Elite 8 del torneo di basket femminile NCAA tra NC State Wolfpack e Texas Longhorns al Moda Center. Immagini Getty

Il buco al centro del campo è stato praticato per mettere il centro della rete nel posto sbagliato – quasi nove pollici da dove avrebbe dovuto essere – il che ha portato a errori nell'arco della linea dei 3 punti.

“Connor Sports e la NCAA hanno riscontrato che la linea imprecisa era il risultato di un errore umano da parte dell'ultimo giocatore ingaggiato da Connor Sports. La revisione ha inoltre rilevato che i lati della linea dei tre punti erano tracciati accuratamente, così come tutte le altre marcature del campo. ”

La NCAA ha corretto il problema dall'oggi al domani, dipingendo sulle linee errate un colore che corrispondesse al colore del pavimento e ridipingendo correttamente le linee a tre punti di nero.

L'organo di governo degli sport universitari ha anche affermato di aver confermato in altre sedi dei tornei di basket maschile e femminile che le marcature sul campo erano corrette.

I lavoratori finiscono di misurare una delle due linee da 3 punti e le loro varie misurazioni dopo il round Elite Eight del torneo di basket femminile NCAA tra NC State Wolfpack e Texas Longhorns al Moda Center. Immagini Getty

Le tre strisce errate non sono state notate fino a domenica prima che il Texas affrontasse NC State nell'Elite Eight al Moda Center, con entrambi gli allenatori informati della scoperta intorno a mezzogiorno ora locale.

A quel punto, erano già state giocate quattro partite in campo con 3 linee imprecise e, per rendere le cose ancora più imbarazzanti per la NCAA, l'errore sarebbe stato scoperto solo grazie alla presenza di un tifoso attento, Lo ha riferito il Washington Post.

L'avvocato Michael McGrath aveva acquistato biglietti last minute nel 13° secolo e aveva scattato delle foto da pubblicare su Reddit, sostenendo di aver informato un fan nelle vicinanze che apparentemente conosceva qualcuno che lavorava al torneo per informarlo del problema.

Una persona misura la linea dei 3 punti mentre lo stato della Carolina del Nord si riscalda prima di una partita di basket del college Elite Eight contro il Texas. AP

La NCAA non ha confermato che un tifoso sia stato il primo a segnalare il problema.

“Ci scusiamo per questo errore e per quanto tempo è passato inosservato”, ha scritto Holzman. “Questo tribunale semplicemente non ha soddisfatto le nostre aspettative e la NCAA avrebbe dovuto individuare l’errore prima.

“Lavoreremo con tutti i fornitori e venditori della NCAA per stabilire ulteriori procedure di controllo della qualità per garantire che ciò non accada nei futuri tornei.”

Lunedì si giocherà un'ultima partita a Portland, mentre l'UConn affronterà l'USC per una trasferta alle Final Four

