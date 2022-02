La MLBPA apporta lievi modifiche all’idoneità a Super Two, gli stipendi minimi della lega nell’ultima proposta CBA

La Major League Baseball e la MLB Players Association si sono incontrate per il secondo giorno consecutivo questo pomeriggio. Dopo che ieri la MLB ha presentato la sua ultima proposta economica fondamentale, il sindacato ha presentato oggi una controfferta su alcune delle questioni chiave.

Come è successo con la Lega ultimo suggerimentola Federazione ha apportato modifiche relativamente minori ai suoi precedenti desideri (Come riportato per la prima volta da Ivan Drilech di Athletic). La proposta del sindacato prevedeva che il 75% dei giocatori con un tempo di servizio compreso tra due e tre anni in MLB fosse idoneo all’arbitrato. Si tratta di cinque punti percentuali in meno rispetto alla precedente offerta della gilda, che invitava l’80% dei giocatori in un pool di servizi di 2-3 anni a qualificarsi per il Super Two. (Esplora Tim Dierkes dal file MLBTR Possibili ripercussioni L’80% dei giocatori di quella categoria si è qualificato per l’arbitraggio ieri.)

Questa è una mossa verso un punto intermedio su uno dei più grandi argomenti di contesa, ma c’è ancora un enorme divario su questo. La Lega ha rifiutato fermamente di accettare la possibilità di espandere l’arbitrato. In base al precedente contratto collettivo, il 22% dei giocatori in un pool di servizi di 2-3 anni si qualificava come Super Two. La MLB si è finora impegnata a mantenere intatto quel numero. L’ammissibilità all’arbitrato più in generale era uno degli obiettivi principali dei giocatori durante i negoziati, poiché hanno iniziato richiedendo tutti i giocatori Con più di due anni di servizio che sono entrati in questo processo prima di questa riduzione della domanda per le precedenti offerte della coppia.

La federazione ha abbinato la loro richiesta di arbitrato ridotto a un accordo sul salario minimo della lega più favorevole ai giocatori di quanto non avessero cercato nelle offerte precedenti. La MLBPA in precedenza cercava uno stipendio minimo fisso per la lega di $ 775.000 per il prossimo mandato CBA. Jeff Bassan di ESPN ha riferito (su TwitterLa federazione ha continuato a cercare un minimo di 775.000 dollari per la prossima stagione, ma ha suggerito aumenti nei prossimi anni. Bob Nightingale da USA TODAY Tweet La proposta richiederebbe salti di campionato di un minimo di $ 30.000 ogni stagione nei cinque anni CBA, come segue:

2022: $ 775.000

2023: 805mila dollari

2024: 835mila dollari

2025: $ 865.000

2026: 895 mila dollari

La MLB ha offerto, come previsto, la linea di fondo del campionato più basso finora. Le proposte della lega prevedevano un minimo fisso di $ 630.000 o un minimo mobile compreso tra $ 615.000 e $ 725.000, a seconda della quantità di tempo di servizio del giocatore. Classe come Travis Sauchek sottolineato Il mese scorso, il minimo doveva essere fissato a $ 650.000 solo per stare al passo con il minimo in valuta locale del 2016-21 dopo aver tenuto conto dell’inflazione. La federazione, come parte del suo più ampio sforzo per portare più soldi ai giocatori all’inizio della loro carriera, ha cercato di aumentare oltre questo limite durante i negoziati.

Infine, il Sindacato ha apportato una leggera modifica alla sua bozza di proposta di lotteria (come menzionato per la prima volta da Drelish). Mentre la MLBPA aveva precedentemente cercato di selezionare le prime otto selezioni dal sorteggio della lotteria (come lieve inibitore della ricostruzione), la lega lo ha adattato a sette selezioni. L’ultimo spettacolo di campionato avrebbe determinato le prime quattro selezioni per lotteria.

Forse la cosa più importante, Drelish riferisce che il sindacato non ha affrontato la tassa sull’equilibrio competitivo nella proposta odierna. La CBT (conosciuta ufficiosamente come la tassa sul lusso) si sta configurando come la questione più controversa nei colloqui. Il sindacato ha cercato di aumentare l’imposta base minima da $ 210 milioni a $ 245 milioni la prossima stagione, con il minimo che alla fine ha raggiunto $ 273 milioni entro la fine del Canadian Appropriation Act. La lega ha proposto un aumento più modesto – a $ 214 milioni nel 2022 e $ 222 milioni entro la fine dell’accordo di stanziamento finanziario – e ha spinto per sanzioni più severe per le squadre che superano le soglie.

La MLB non ha modificato la richiesta CBT nella sua proposta di ieri. Jesse Rogers di ESPN cinguettare Mentre l’università considerava il turno del sindacato di fare una mossa sulla tassa sul lusso, poiché la precedente proposta della MLBPA non conteneva alcuna modifica ai loro precedenti obiettivi in ​​materia di CBT. Non è chiaro se il sindacato sia d’accordo sul fatto che dovrebbe fare il passo successivo sulla tassa sul lusso, ma questa settimana non ci sono stati progressi verso il raggiungimento di un accordo sulla questione.

Secondo vari corrispondenti (tra cui Michael Silverman del Boston Globe), la lega è rimasta delusa dall’offerta, in particolare perché il sindacato cerca di aumentare i salari minimi in futuro. Le parti si incontreranno domani, Drelish Tweet. Rogers riporta (Via Twitter) che l’università ha avanzato una proposta rinnovata di mediazione federale, ma il sindacato l’ha respinta. Questo non è sorprendente, come MLBPA caduto rapidamente Il primo tentativo di mediazione della Lega in tre settimane. Diversi attori e la leadership dell’MLBPA hanno citato i fallimenti degli sforzi di mediazione nei precedenti negoziati CBA e il tempo impiegato da una terza parte per accelerare le questioni correlate come giustificazioni per farlo.

Presumibilmente, la MLB risponderà domani all’ultima proposta della lega (almeno su questioni relative alla Super Due e al minimo della lega). Il fatto che le due parti si incontrino quotidianamente dopo che il blocco è continuato senza azioni significative è senza dubbio un sollievo per alcuni fan, ma la proposta di nessuna delle due parti negli ultimi due giorni sembra aprire la strada a qualsiasi tipo di soluzione imminente. Mancano sei giorni al rapporto MLB Scadenza prevista Al fine di raggiungere un accordo se la stagione regolare inizierà in tempo.