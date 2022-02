Bethesda abbandona il suo stupido bombardiere e torna a vapore

foto : Betesda

È facile dire che una delle tendenze peggiori che hanno colpito i giochi per PC nell’ultimo decennio è stata l’ossessione dei principali editori di creare le proprie rampe di lancio e mercati digitali, mosse che hanno fatto poco per l’utente ma hanno reso il gioco più complesso e stressante .

Puoi scoprire perché lo fanno da essi Prospettive; Le vetrine danno loro la possibilità di vendere le cose direttamente, piuttosto che dare a Valve le costolette come faresti con Steam o Epic, e la natura proprietaria del giocatore significa che devi accedere a un account specifico e tutti i tipi di altre cose sono bloccati —in cose come DRM.

Ma per noi? È un gran rompicoglioni. Soprattutto quando acquisti un gioco e lo giochi da Steam e poi devi scaricare il launcher dell’editore più alto Così. Solo negli ultimi mesi mi è stato negato l’ingresso Folle 22 Poiché l’app desktop di EA non è stata in grado di verificare il mio acquisto, lo è stato Far Cry 6 I lanci si sono interrotti perché Ubisoft launcher non mi permetteva di accedere o sincronizzare correttamente e mi auguro una morte rapida ogni volta che dovevo Nulla Con il lanciatore Rockstar.

Fortunatamente, solo un editore ha visto la luce e abbandonerà del tutto questo approccio. Bethesda ha annunciato oggi Stanno “lasciando” Bethesda Launcher e il mercato ad aprile, dopo averli lanciati nel 2016, e “passando a Steam”. Ovviamente i giochi Bethesda sono sempre stati disponibili su Steam, anche quando il launcher era attivo, ma la mossa significa che l’editore è ora in movimento. Tutto quanto Torna su Steam, quindi anche se hai acquistato giochi direttamente da Bethesda, verranno presto riportati al servizio Valve e in alcuni (ma non tutti) casi con i tuoi giochi salvati inclusi. là Istruzioni sotto il blog Se hai bisogno di sapere qualcosa di più specifico.

Con Bethesda ora una sussidiaria di Microsoft, questa sarà probabilmente una notizia entusiasmante per chiunque sia anche arrabbiato Activision Blizzard di recente acquisto Lanciatore speciale di Battle.net.