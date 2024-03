Houston batte la Texas A&M ai tempi supplementari e avanza nel torneo NCAA

MEMPHIS, Tennessee – Con gli ultimi secondi della più grande fuga straordinaria davanti a sé domenica sera, l'allenatore di Houston Kelvin Sampson avrebbe potuto girare la testa a destra e vedere quattro dei suoi titolari in panchina invece che in panchina. pavimento.

Tuttavia, i Cougars, il seme numero 1 nella regione sud del torneo NCAA, hanno avuto abbastanza successo abbastanza a lungo da sopravvivere con una vittoria per 100-95 ai supplementari sul Texas A&M al FedExForum. Ciò significa che i Cougars (32-4) passeranno agli Sweet 16 per affrontare Duke venerdì a Dallas.

“[It is a] “Il record perfetto per Houston è quello di quattro giocatori che hanno commesso errori e hanno comunque trovato il modo di vincere”, ha detto Sampson. “In tutti gli anni che ho fatto questo, non so di aver mai avuto una vittoria più soddisfacente.”

I Cougars sono diventati la prima squadra dal 1987 a vincere una partita del torneo NCAA quando almeno quattro giocatori hanno commesso falli. Jamal Shedd, LJ Cryer, Javier Francis ed Emmanuel Sharpe hanno preso posto permanente in panchina dopo aver commesso il quinto fallo, e Juwan Roberts ha concluso la partita con quattro falli.

Tutto ha messo Houston su Ryan Elvin sulla linea di tiro libero con 17 secondi rimasti ai tempi supplementari. Elvin, con i fedelissimi Aggies a grandezza naturale, ne ha centrato uno su due.

“Sono scioccato che ne abbia mancato uno. Lavora come noi”, ha detto Shedd.

Come ha aggiunto Sampson, “Non importa chi mettiamo in campo stasera… abbiamo una cultura straordinaria, straordinaria… I nostri figli sono fatti per questo”.

Sampson ha detto che nel primo tempo le cose erano davvero traballanti, tanto da richiamare alla squadra il nome e il ricordo di Reggie Chaney. I Cougars indossano la toppa n. 32 sulle loro maglie in memoria di Chaney, un giocatore delle Final Four del 2021 morto per overdose di fentanil ad agosto, poco prima di giocare professionalmente all'estero.

Sampson ha detto che quando è arrivato negli spogliatoi all'intervallo, ha chiesto ai suoi giocatori: “Cosa farà Reggie?” Sampson ha poi aggiunto dopo la partita: “Era per il grande Reg”.

Sharpe ha guidato i Cougars con 30 punti, e Shedd e Cryer ne hanno aggiunti rispettivamente 21 e 20.

Houston farà la sua quinta trasferta consecutiva agli Sweet 16. Questa è la quarta stagione consecutiva in cui ha vinto almeno 32 partite.

Sampson si è lamentato dei problemi di infortunio dei Cougars nella loro sconvolta sconfitta contro l'Iowa State nella partita del Big 12 Championship, ma ha espresso la speranza quando sono arrivati ​​qui che la disponibilità di Roberts (Shane) e il ritorno di Ramon Walker Jr. da un ritardo- un infortunio al ginocchio stagionale aiuterebbe la causa.

Ma i fischi cominciarono ad accumularsi domenica sera nel primo tempo e continuarono anche dopo. Alla fine, Texas A&M (21-15) aveva effettuato 45 tiri liberi, realizzandone 29.

“Sono eccezionali. E in gran parte è dovuto alla fisicità con cui giocano”, ha detto l'allenatore del Texas A&M Buzz Williams.

“Pensavo che fosse una lotta dei pesi massimi.”

I Cougars sembravano comodamente posizionati per superare l'arco quando Sharpe ha segnato una delle sue sette triple portando Houston in vantaggio per 74-61 con 3:39 da giocare nei regolamenti. Ma gli errori continuavano ad arrivare. Lo stesso hanno fatto gli Aggies, con tanti “speciali” all'intervallo e alla fine della partita, come li chiama Williams.

Una di quelle offerte speciali è arrivata all'ultimo minuto dell'organizzazione.

Sotto 86-83, l'attaccante dell'Aggies Anderson Garcia ha afferrato un rimbalzo da un astuto passaggio in entrata dietro la parte superiore della chiave e ha colpito una tripla alla sirena per mandarlo ai supplementari. Garcia ha segnato otto triple in tutta la stagione.

“Dimostra quanto siamo stati resilienti in questa stagione”, ha detto la guardia dell'Aggies Wade Taylor IV, che ha giocato 44 minuti.

In un periodo straordinario difficile, i Cougars hanno ottenuto una tripla da Sharpe prima di commettere fallo e cinque punti da Shead prima di commettere fallo per contribuire a suggellare la vittoria.

“In quel momento avevamo bisogno di fiducia, di tenacia – ha detto Sampson a proposito dei tempi supplementari – Tutti commettevano errori.

“Buono come [Texas A&M] Ho giocato, avevamo il miglior giocatore in campo – Jamal Shedd – e talvolta è tutto ciò di cui hai bisogno.

Tyrese Radford ha guidato l'Aggies con 27 punti.

Taylor, che venerdì sera ha segnato sette triple nella vittoria degli Aggies sul Nebraska, si è limitato a tirare 5 su 26 con il difensore super-Shead dei Cougars davanti a lui quasi ogni minuto fino al fallo.