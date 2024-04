Keys che ha vinto il campionato nazionale maschile UConn 2024

GLENDALE, Arizona – UConn ce l'ha fatta. Gli Huskies si sono ripetuti come campioni nazionali con una convincente vittoria per 75-60 su Purdue. La squadra di Dan Hurley è la prima campionessa a difendere con successo il proprio titolo da quando la Florida ha vinto due campionati consecutivi sotto Billy Donovan nel 2006 e nel 2007.

Il tanto atteso scontro tra i grandi è stato all'altezza delle sue aspettative. Zach Eddy ha messo in campo i suoi soliti numeri impressionanti per i Boilermakers: 37 punti alla fine con 10 rimbalzi. Tuttavia, Donovan Clingan ha protetto Eddie e ha permesso ai suoi compagni di squadra di rimanere sui tiratori perimetrali di Purdue.

Con questa sconfitta contro i Boilermakers, il record dei Big Ten è ora vecchio di 24 anni e conta da quando il Michigan State ha vinto il titolo della conferenza nel 2000. Durante quel periodo, i Big Ten sono 0-8 nelle partite per il titolo nazionale.

Josh Winfuss, John Gassaway e Myron Medcalf di ESPN spiegano cosa ha fatto la differenza alla UConn e dove andranno gli Huskies da qui.

Qual è la chiave della vittoria di UConn?

Con UConn nel 2024 bisogna fare riferimento alle chiavi al plurale. Gli Huskies hanno battuto Purdue in termini di ottenere più tiri. Non hanno girato affatto la palla e hanno rotto il vetro offensivo. Tristen Newton non ha mostrato paura da parte di Eddie nell'attaccare ripetutamente la vernice. Soprattutto, la difesa di UConn è rimasta fedele ai tiratori di Purdue. Eddy ha segnato dal campo, ma non ha raggiunto la linea di porta, e il Bordeaux non ha avuto la solita quota di seconde possibilità e ci sono state solo 3 occasioni singole. –Gazaway

Cosa ti ha sorpreso di più di questo gioco?

Quanto bene il Connecticut ha superato il gioco da tre punti di Purdue. Abbiamo sentito dopo la vittoria dell'UConn sull'Alabama in semifinale di quanto bene gli Huskies abbiano allontanato Bama dalla linea dei 3 punti.

Lo hanno fatto di nuovo lunedì sera. Purdue ha tentato 15 o più su 3 nelle sue prime cinque partite del torneo NCAA – incluso tirandone 20 o più in tre di esse – ma ne ha tirati solo sette e ne ha fatti solo uno contro gli Huskies. Purdue non è riuscita a trovare un modo per aprire i suoi tiratori da 3 punti, né attraverso azioni di gioco progettate né attraverso le giocate successive di Edey. –winfuse

Chi è stato il giocatore più eccezionale?

È difficile discutere contro la guardia dell'UConn Tristen Newton. Ha disputato una partita equilibrata, terminando con 20 punti, 5 rimbalzi e 7 assist, giocando più minuti di qualsiasi giocatore degli Huskies. Il recupero dell'UConn nel secondo tempo è iniziato con un 3 che ha portato il vantaggio a nove e successivamente ha assistito in due enormi alley-oops di Samson Johnson mentre gli Huskies hanno esteso il loro vantaggio. Newton, giocando da senior nel suo ultimo anno, è stato perfetto dalla lunetta, e i suoi due 3 sono stati il ​​massimo di qualsiasi giocatore dell'UConn. –winfuse

Qual è l’altro importante fattore X?

Questa era di nuovo la difesa di Fairleigh Dickinson, solo che questa volta era la versione di UConn. L'anno scorso, quando i Knights sconfissero Purdue ai sedicesimi, si concentrarono sul resto della squadra al di fuori di Eddy. Gli Huskies hanno adottato lo stesso approccio e ci sono riusciti magnificamente. Questa era una partita da due punti a due minuti dalla fine del primo tempo. Da quel momento in poi, UConn aveva il controllo. Purdue è la testa di serie numero 1 che entra in gioco 34-4. Tuttavia, anche qui c'era la sensazione che prima o poi gli Huskies avrebbero avuto la meglio. Loro fecero. –Gazaway

Qual è stata la svolta?

Purdue è stato in grado di mantenere il gioco a distanza ravvicinata durante i primi quattro minuti e di ribaltare il secondo tempo, anche se Eddy ha sbagliato un salto e una schiacciata chiave e ha avuto un turnover cruciale. Poi, con 15:23 rimanenti, Newton ha lanciato un alley-oop a Johnson, che lo ha superato. Poi, 43 secondi dopo, la stessa cosa è accaduta di nuovo, portando UConn su di 13. A quel punto, l'aria era già stata messa fuori combattimento dai Boilermakers, che erano arrivati ​​a nove punti su quattro punti consecutivi da Edey ma non riuscivano a recuperare. a cifre singole. dopo di che. –winfuse

Quale sarà l'eredità del Bordeaux?

La Purdue sarà ricordata come un'eccellente squadra che ha perso contro una grande squadra nella partita per il titolo nazionale. Non c'è vergogna in questo. I Boilermakers hanno vinto 34 partite durante la stagione 2023-24 e Eddie riceverà presto il suo secondo Wooden Award. Lui e i suoi compagni di squadra hanno concluso la stagione come una squadra tra i primi tre nel tiro da 3 punti e tra i primi 15 nell'efficienza difensiva, un paio di voti che hanno aiutato questo programma ad avanzare al campionato nazionale per la prima volta dal 1969. Ma i Boilermakers correvano una squadra dell'UConn che sarà ricordata come una delle più grandi squadre di basket universitarie degli ultimi 25 anni. –Medcalf