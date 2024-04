Quando avverrà la prossima eclissi solare totale dopo il 2024 in Nord America?

Sono trascorsi meno di sette anni tra l’eclissi solare totale “Grande Americana” del 21 agosto 2017 e quella avvenuta l’8 aprile 2024. Allora quando avverrà la prossima eclissi solare totale in Nord America?

Ci vorranno poco più di sette anni per raggiungere la fase successiva. Dopo 8 aprile 2024, eclissi solare totale Il prossimo evento visibile in Nord America avverrà il 30 marzo 2033.

Tuttavia, questo non sarà disponibile per la maggior parte dei residenti nordamericani; L'eclissi totale sarà visibile solo in Alaska e Russia. secondo Ora e data Solo 67.600 persone vivono lungo il percorso totale, anche se è largo 484 miglia (779 chilometri). Per confronto, Percorso dell'eclissi totale dell'8 aprile È largo 115 miglia (185 km) e conta 43,8 milioni di persone.

Nonostante la lontananza del percorso dell'eclissi del 2033 – e l'alta probabilità che siano presenti nuvole – l'evento attirerà sicuramente migliaia di cacciatori di eclissi per una durata totale di 2 minuti e 37 secondi. Uno dei motivi è che è un buon momento per cercare Aurora boreale Nell'Alaska. Il 30 marzo non cade molto tempo dopo l'equinozio (che cade il 20 marzo 2033), che è conosciuto come uno dei periodi più colorati dell'anno nel cielo polare, secondo Sito web Space.com . È probabile che il campo magnetico del vento solare acceleri le particelle cariche lungo le linee del campo magnetico terrestre in quel periodo dell’anno.

Non sarà facile viaggiare nell’estremo nord e ovest dell’Alaska, ma i luoghi idealmente posizionati per raggiungere l’eclissi totale nel 2033 includono Utqiagvik, Sagavanirktok, Kotzebue e Nome. Utqiagvik, l’insediamento più settentrionale degli Stati Uniti, sarà pieno di caccia all’eclissi. A 71,2 gradi nord e centro della cultura Inupiat, è il luogo più vicino in cui puoi andare alla totalità più lunga della Terra.

Dopodiché, il prossimo totale Eclissi solare Un'eclissi totale si verificherà in Nord America il 22 agosto 2044, e anche la Groenlandia vedrà un'eclissi totale che durerà fino a 2 minuti e 4 secondi. In Canada, Calgary ed Edmonton rientreranno nel percorso dell'eclissi totale, dove il sole sarà visto eclissato vicino al tramonto. Montana e North Dakota saranno gli unici stati americani ad avere una visione.

Solo 354 giorni dopo, il 12 agosto 2045, gli Stati Uniti saranno testimoni di un’eclissi solare totale da costa a costa, raggiungendo la California settentrionale, Nevada, Utah, Colorado, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama e Florida. Port St. Lucie, in Florida, quel giorno sarà testimone dell'eclissi totale più lunga negli Stati Uniti, con una durata di 6 minuti e 4 secondi.