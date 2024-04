La serie TV “Fallout” basata sui giochi ottiene una nuova data di uscita Prime Video

Primo Video

Aggiornato l'8 aprile: Prime Video ha presentato in anteprima la sua nuova serie drammatica di alto profilo Lui cadeda L'ovest I creatori Jonathan Nolan e Lisa Joy, basati sulla serie di videogiochi retro-futuristici più venduta al mondo. Tutti gli otto episodi della serie post-apocalittica saranno presentati in anteprima il 10 aprile alle 18:00 PT. L'improvviso calo di novità è stato rivelato Lui cade Lo spot è andato in onda lunedì durante la partita del torneo di basket maschile della NCAA. La prima del dramma era prevista per il 12 aprile. Ecco l'annuncio fatto dalla star della serie Walton Goggins, che interpreta il ghoul.

Vedi altro La fine del mondo sta arrivando, un po’ prima del previsto. Autunno, in arrivo il 10 aprile alle 18:00 PT. pic.twitter.com/9AcWR9uAqQ – Fallout⚡️ (@Falloutonprime) 9 aprile 2024

Precedente 23 ottobre: Prime Video ha fissato il 12 aprile 2024 per la première del suo film Lui cadeLa sua nuova, attesissima serie L'ovest I creatori Jonathan Nolan e Lisa Joy e i loro film Kilter, basati sulla serie di giochi più venduta al mondo. Sarà disponibile per lo streaming esclusivamente su Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo. Puoi guardare l'annuncio della data qui sotto.

Questo annuncio arriva nel 26° anniversario della Lui cade Oggi è una celebrazione annuale di tutto ciò che riguarda il franchise di videogiochi. Inoltre, Amazon Studios ha lanciato i canali social ufficiali della serie con un'interfaccia grafica interattiva Pip-Boy.

mondo Lui cade È un mondo in cui il futuro immaginato dagli americani alla fine degli anni '40 esploderà attraverso la guerra nucleare nel 2077. La magia del mondo di Fallout è l'asprezza della terra desolata che si scontra con l'idea utopica di un mondo migliore della generazione precedente. mondo attraverso l’energia nucleare.

Il film è ambientato a Los Angeles e in un mondo post-apocalittico Lui cadeLa serie è una storia originale basata su… Lui cade Farebbe parte del canone dei giochi.

IL Lui cade La serie ha registrato vendite record e ha ricevuto dozzine di premi come Gioco dell'anno, mentre il suo gioco per cellulare, Rifugio d'emergenzaÈ stato scaricato più di 170 milioni di volte.

Il cast della serie include Ella Purnell (Giacche gialle), Walton Goggins (gli otto odiosi), Aaron Moten (Pubblicazione), Moises Arias (Re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Cime gemelle), Sarita Choudhary (patria), Michael Emerson (Qualcuno interessante)Leslie Uggams (piscina morta)Francesco Turner (Ragazzi), registra sviluppo (alto), Zach Ciliegia (tagliare), Johnny Pemberton (uomo formica), Rodrigo Luzzi (ranger morti), Annabelle O'Hagan (Legge e ordine: SVU), E Zelia Mendez Jones (Ruota del tempo).

Geneva Robertson Durrett e Graham Wagner sono produttori esecutivi, sceneggiatori e co-registi. Nolan e Joy sono produttori esecutivi tramite Kilter Films nell'ambito del loro accordo generale con Amazon. Athena Wickham di Kilter Films è anche produttrice esecutiva insieme a Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Prodotto da Amazon e Kilter Films in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks. Nolan ha diretto i primi tre episodi della serie epica.