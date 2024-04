Il monitoraggio Trova il mio dispositivo disattivato su Pixel 8 arriverà anche su altri telefoni Android

Lire turche; Dott Google ha affermato che le funzionalità di tracciamento basate su Pixel 8 dovrebbero arrivare anche su altri telefoni Android.

L’azienda sta lavorando con altri SOC e OEM di smartphone per far sì che ciò accada.

Questa funzionalità dovrebbe raggiungere prima i dispositivi Android premium prima di arrivare ai telefoni più convenienti.

La rete Trova il mio dispositivo aggiornata di Google è in grado di individuare i dispositivi anche quando sono offline e offline. Ma con la serie Pixel 8, Google fa un ulteriore passo avanti e consente agli utenti di trovare i telefoni anche quando sono bloccati o con la batteria scarica. Google ha confermato di Corpo del robot Questa funzionalità arriverà anche su altri telefoni.

Google afferma di utilizzare hardware specializzato nei Pixel 8 e 8 Pro che attiva il chip Bluetooth all'interno dei telefoni anche quando la batteria è scarica o spenta. Google sta incoraggiando altri OEM di telefoni Android ad adottare questo approccio.

“Stiamo lavorando con altri SOC e OEM su come portare la possibilità di trovare dispositivi con batterie scariche su altri dispositivi Android premium”, ci ha detto un rappresentante di Google in una risposta via email alle nostre richieste.

Sembra quindi che anche altri telefoni Android disporranno delle funzionalità di tracciamento attraverso la nuova rete Trova il mio dispositivo una volta che altri OEM troveranno un modo per mantenere vivo il chip Bluetooth all'interno in modalità spenta. Ciò che non è chiaro è se ciò possa essere fatto su telefoni Android esistenti diversi dalla serie Pixel 8.

Attualmente, la maggior parte dei dispositivi Android spenti non possono comunicare tra loro tramite Bluetooth. Gli iPhone erano in grado di farlo molto prima che Google introducesse questa funzionalità nella gamma Pixel 8. Ciò che resta da vedere è se gli attuali flagship come la serie Galaxy S24 hanno un supporto hardware integrato per mantenere il chip Bluetooth in funzione anche quando la CPU e il sistema sono spenti Occupazione. READ Mario Kart 8 Deluxe Datamine rivela un banner del torneo booster aggiornato

Piace Corpo del robot La funzione probabilmente richiederà anche un software aggiornato che Google Play Services può utilizzare per inviare le chiavi di rete precalcolate del Finder al chip Bluetooth, ha spiegato in precedenza il collaboratore Mishal Rahman.

Gli altri dispositivi Pixel disponibili avranno questa funzionalità? Purtroppo Google non ci ha fornito una risposta a questa domanda.