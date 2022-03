Nintendo Switch Sports: ecco cosa arriverà in ogni edizione

Buone notizie, appassionati di sport: Nintendo Switch Sports uscirà il 29 aprile in esclusiva (avete indovinato) per Nintendo Switch. L’ultimo capitolo della serie Wii Sports, porta una serie di minigiochi controllati dal movimento a una nuova generazione. Stiamo parlando di giochi come tennis, bowling e chambara (che è fondamentalmente un combattimento con la spada).

Il gioco è già disponibile per il preordine, sia in versione fisica che digitale (Lo vedi su amazon). Continua a leggere per scoprire cosa c’è in ogni edizione, quanto costa e dove è disponibile.

Nintendo Switch Sport

Le versioni fisiche di Nintendo Switch Sports costano $ 10 in più rispetto alle versioni digitali, ma sono dotate di una cinghia per le gambe. La barra ha una piccola borsa Joy-Con in modo che l’interruttore possa rilevare i movimenti delle gambe, che vengono utilizzati come controlli di gioco (consulta la sezione “Barra delle gambe” di seguito per i dettagli, poiché gli input delle gambe sono molto limitati al lancio).

Questo è lo stesso cinturino per le gambe che viene fornito con Ring Fit Adventure, quindi se hai questo gioco e non hai bisogno di un cinturino per le gambe, puoi ottenere una copia digitale di Nintendo Switch Sports e risparmiare un po’ di soldi.

Nintendo Switch Sport – Digitale

Se hai già una cintura per le gambe acquistando un Ring Fit Adventure (o semplicemente non sei interessato a controllare il gioco con la gamba), puoi saltare la versione fisica e risparmiare $ 10 acquistando una digitale.

Trailer sportivo per Nintendo Switch

Cos’è Nintendo Switch Sports?

Nintendo Switch Sports è l’ultimo capitolo della serie Wii Sports. Il gioco originale del 2006 era incredibilmente popolare in parte perché veniva fornito con una console Wii. Utilizza anche semplici controlli di movimento, rendendolo un gioco ideale da giocare con genitori, nonni e persone che non hanno giocato ai videogiochi in generale.

Nintendo Switch Sports porta avanti la tradizione del controllo del movimento tramite i controller Joy-Con. Include il multiplayer locale e il multiplayer online per tutti gli sport. Di quale sport parliamo esattamente?

Minigiochi inclusi con Nintendo Switch Sports

Ecco tutti i giochi inclusi in Nintendo Switch Sports al lancio:

Tennis

bowling

chambara

calcio

Badminton

pallavolo

Come indicato di seguito, il golf verrà aggiunto in un aggiornamento gratuito previsto per l’autunno 2022.

Cinturino sportivo per Nintendo Switch

Quando il gioco verrà lanciato il 29 aprile, solo un minigioco beneficerà del cinturino per le gambe incluso nelle copie fisiche del gioco. Sarai in grado di utilizzare la cintura per le gambe per giocare alla “Modalità di rigore” nel calcio. Tuttavia, nel corso dell’anno verranno lanciati altri lavori con le cinghie per le gambe.

Aggiornamenti sportivi per Nintendo Switch pianificati

Nell’annuncio del gioco, Nintendo ha offerto uno sguardo al futuro di due aggiornamenti in arrivo al gioco quest’anno. Il primo aggiornamento, previsto per questa estate, consentirà di utilizzare l’attacco del cinturino al polpaccio per controllare le normali partite di calcio.

Un secondo aggiornamento gratuito pianificato questo autunno aggiungerà un nuovo gioco di golf a Nintendo Switch Sports.

