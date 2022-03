L’RB Tybo Rogers della California centrale rompe l’impegno con Washington

Bakersfield (California) in corsa Tibo Rogers In direzione Pac-12.

Rogers ha annunciato il suo impegno per Washington pochi istanti fa, premiando il suo primo anno da allenatore Calino Debora Il suo primo impegno nella classe 2023.

“Il motivo principale per scegliere Washington è stato perché ho sentito la copertura della famiglia e l’autenticità degli allenatori: “ha detto Rogers.

Lee Marks Ha avuto un punto nel reclutare Rogers: gli è stato offerto di nuovo prima a Fresno a novembre e poi offerto di nuovo a Rogers poco dopo essere arrivato a Washington.

Rogers ha detto che l’intero equipaggio, Marks, Debor e William Inge, hanno giocato un ruolo importante nella sua decisione con l’aiuto significativo del nuovo manager del personale giocatore. Courtney Morgan La sua attenzione e le sue connessioni sono in tutta la California.

“Ho capito quando ho parlato con l’intero staff tecnico a Washington quando ero lì per il Junior Day, è lì che voglio essere”, ha detto Rogers.

Così Rogers lunedì ha detto a Marks che voleva essere un Husky.

“Il primo allenatore che ho detto è stato l’allenatore Marks ed era molto entusiasta di me”, ha detto Rogers.

Rogers ha detto che la sua famiglia era entusiasta della sua decisione.

““La reazione della mia famiglia è stata che erano molto felici per me”, ha detto Rogers.

Rogers ha detto che prevede di arrivare a Seattle il prossimo gennaio e ha intenzione di aiutare la classe 2023.

“Mi unirò presto e cercherò di reclutare il mio fratellino e spero che sia la migliore recluta della classe 2023 “, ha detto Rogers.

Rogers ha detto che non era interessato alla distanza quando ha capito che Washington era il posto per lui.

““È stato un fattore importante all’inizio, ma volevo scegliere ciò che era meglio per me e Washington lo è”, ha detto Rogers.

Rogers ha scelto gli husky rispetto alle esibizioni di Arizona, Boston College, Colorado, Fresno State, Nevada, Oregon, San Diego State, San Jose State, University of California, Los Angeles, University of Southern California, Utah e Washington State.

Ha detto che ha chiuso il suo reclutamento.

“Ho finito con i successi”, ha detto Rogers. “Mi dà grande soddisfazione sapere che non devo più preoccuparmi di questo e sapere che posso preoccuparmi della mia prossima stagione”.

Quando era giovane, corse per 1.246 yard con 10 touchdown e ottenne 31 passaggi per 614 yard e sei touchdown. In difesa, ha aggiunto 31 contrasti, tre intercettazioni e un paio di recuperi maldestri.

In stagione, lo era Cal Hi Sports attacca il primo stato e giocatore dell’anno nella sua lega.

Rogers ha una valutazione di tre stelle nella classifica 247Sports Composite generata dal settore e Rogers ha ottenuto un 99° posto consecutivo a livello nazionale e un potenziale 64° in California nel 2023.