Kellogg della WVU minimizza il discorso di mandare Caitlin Clark a “fare le valigie”

IOWA CITY, Iowa – L'allenatore di basket femminile del West Virginia Mark Kellogg stava cercando di radunare la sua base di fan domenica, ma se gli fosse stata data un'altra possibilità, avrebbe potuto scegliere un modo diverso per farlo.

Dopo che le teste di serie n. 8 Mountaineers hanno scoperto che erano nelle partite del primo turno del torneo femminile NCAA in Iowa, Kellogg ha detto alla squadra e ai suoi seguaci: “Vinceremo uno e poi mandiamo Kaitlyn Clark a fare le valigie”.

I Mountaineers affronteranno il numero 9 di Princeton nel primo turno sabato (17:30 ET, ESPN2) qui alla Carver-Hawkeye Arena. Questo gioco segue Clark e gli Hawkeyes, testa di serie n. 1, che incontrano Holy Cross, testa di serie 16 (15:00 ET, ABC).

Il discorso su Clarke, il volto del suo sport in questa stagione, è continuato. Tuttavia, Kellogg ha detto di aver sentito un po' di dolore online da parte dei fan dello Iowa State. Venerdì gli è stato nuovamente chiesto del suo commento.

“Non sono [trash-talker] …Non volevo prendere Kaitlyn Clark. “Non è Mark Kellogg contro Kaitlyn Clark”, ha detto Kellogg, che ha osservato che i Mountaineers devono concentrarsi sul campione dell'Ivy League Princeton prima ancora di poter pensare a come rallentare Clark se anche l'Iowa vince.

“Onestamente, il nostro seme è dove tutto è iniziato. Questo non era proprio il seme che alcune persone nella stanza avrebbero potuto aspettarsi, nemmeno necessariamente da me. Quindi si è trasformato in, okay, okay, superiamo questo. Ora andiamo parlare di Princeton. E da allora, ovviamente, tutti nella stanza conoscono Caitlin Clark.

Da qui il sarcasmo di Kellogg. Nel frattempo, l'allenatore dell'Holy Cross Maureen McGarrity ha detto che le sue figlie più giovani sono fan di Clark, e ha scherzato dicendo che la più grande potrebbe aiutare con il rapporto di scouting.

“Hanno guardato le partite di Kaitlyn Clark più di me”, ha detto McGarity. “È difficile non provare soggezione per tutto ciò che fai. Forse non dovrei dirlo, ma siamo andati a [Iowa] Ieri in libreria… c'era una maglietta che stavamo davvero cercando che stava per esaurirsi, quindi probabilmente avremmo dovuto comprarla.

Per quanto riguarda Clark, come molti atleti, potrebbe essere irritata da insulti o commenti negativi, ma non sembra preoccupata per ciò che ha detto Kellogg. Questo è l'ultimo torneo NCAA per la guardia senior, che guida la Divisione I in termini di punteggio, assist e triple realizzate. Clark ha visto i suoi alti (portando l'Iowa State alle Final Four del 2023) e i suoi bassi (dopo essere stata sconvolta da Creighton nel secondo turno del 2022 a Iowa City), e lei e gli Hokies devono essere preparati a tutto, ha detto.

Venerdì Clark ha anche parlato di come gli Hawkeyes si rendono conto di trovarsi in una zona difficile con molti concorrenti. Ma dopo l'esperienza della Final Four della scorsa stagione, sono pronti.

“Direi che la nostra zona è probabilmente quella con più talento”, ha detto Clark. “Ma allo stesso tempo, siamo la testa di serie in quella regione. Non c'è motivo per noi di rifuggire da qualsiasi cosa; possiamo stare con ogni squadra del paese. Ma ci sono anche molte squadre davvero buone nel paese che può batterci, ed è meglio che siano pronti a suonare ogni sera.

“Il nostro gruppo lo capisce… Non credo che nessuno di noi voglia arrivare facilmente alle Final Four. Non è così che funzionano le cose. Non è così che sono andate le cose l'anno scorso… Abbiamo dovuto trovare il modo per realizzarlo.” Sii flessibile per arrivare dove volevamo andare.”