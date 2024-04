La vittoria dell'Iowa State sulla LSU batte il record di partita di basket universitaria femminile più vista

Quando le è stato chiesto cosa avesse detto a Caitlin Clark dopo la vittoria per 94-87 dell'Iowa State sull'LSU nella partita Elite Eight ad Albany, una partita che ha visto Clark superare 41 punti e… Ha pareggiato il record di partita singola del torneo NCAA con nove triple “Cosa le ho detto? Ho detto: Sono sicuramente felice che tu te ne vada. Ho detto, ragazza, tu sei qualcos'altro. Non ha mai visto niente del genere.”

Nessuno ha mai visto niente di simile a quello che vediamo adesso quando si tratta di guardare il basket universitario femminile. Clark ha infranto molti record nel corso della sua carriera, e ora lei e coloro che hanno giocato alla partita di lunedì sera possono aggiungere questo al loro curriculum: Hanno giocato nella partita di basket universitaria femminile più vista della storia.

Lo stato dell'Iowa vince sulla LSU con una media di 12,3 milioni di spettatori Ha raggiunto il picco di 16 milioni di spettatori. Ciò ha battuto il record precedente stabilito l'anno scorso La vittoria della LSU sull'Iowa nella partita di campionato dello scorso anno, una partita che ha avuto una media di 9,9 milioni di spettatori e un picco di 12,6 milioni di spettatori.

La vittoria dell'UConn sull'USC nell'altra partita dell'Elite Eight di lunedì ha attirato 6,7 milioni di spettatori, che avrebbero superato tutti gli spettatori della partita per il titolo dal 1996, ad eccezione del torneo dell'anno scorso. UConn-USC ha raggiunto il picco di 10,4 milioni di spettatori.

Prima dello scorso anno, Il record precedente per una partita di basket femminile NCAA nell'era ESPN (dal 1996) era di 5,68 milioni di spettatori per la vittoria del titolo UConn in Oklahoma nel 2002, una partita che vedeva protagoniste Sue Bird e Diana Taurasi. Il record precedente per qualsiasi partita di basket femminile prima della partita per il titolo dell'anno scorso era di 8,1 milioni di spettatori per la semifinale nazionale tra Virginia e Stanford sulla CBS nel 1992.

Ma tutto questo esisteva in un mondo prima che Clark e compagnia mandassero il pubblico in nuove orbite. L'Iowa batte il Colorado negli Sweet 16 con una media di 6,9 milioni di spettatori. Questi sono numeri mai visti prima nel calcio femminile di quel turno.

Ora arrivano le semifinali nazionali venerdì sera su ESPN. Negli ultimi anni Le semifinali Iowa-Carolina del Sud sono state viste da una media di 5,5 milioni di spettatori, il pubblico più numeroso mai visto per una semifinale. Entrambe le semifinali hanno avuto una media di 4,5 milioni di spettatori, la quarta finale universitaria più vista. Gli ultimi quattro fine settimana di tutto il 2023 – torneo compreso – ha raccolto una media di 6,5 milioni di telespettatori.

La semifinale di quest'anno – Carolina del Sud imbattuta contro NC State all'inizio della partita seguita da Iowa State contro UConn – batterà senza dubbio il record delle Final Four dello scorso anno. UConn è stata storicamente il portabandiera di questo sport per il pubblico del basket femminile e Clark ha portato lo sport a livelli mai visti prima.

(Foto: Andy Lyons/Getty Images)