Perché i leader hanno portato il progetto a Topgolf

Dopo quasi tre mesi di intense speculazioni, con l'entusiasmo pre-draft che cresceva con l'hype sugli emoji, il direttore generale dei Washington Chiefs Adam Peters ha fatto una piccola, concreta confessione sui piani della squadra la prossima settimana. “Ci sentiamo bene di rimanere al secondo posto”, ha detto giovedì pomeriggio al quartier generale della squadra. “Non vedo molti scenari in cui potremmo fare marcia indietro”.

Per il resto Peters, non sempre del tutto a suo agio nelle conferenze stampa, era calmo, fiducioso e timido. Ha riconosciuto che i rischi del draft erano alti dato che Washington ha molto capitale al draft – nove scelte, di cui sei tra i primi 100 – e ha detto che la squadra è “abbastanza vicina” a decidere quale giocatore prenderà quando inizierà il draft. giovedì prossimo. una notte. Quando gli è stato chiesto se la squadra avrebbe raccolto altre scelte per acquisire un'altra scelta al primo turno, ha aggiunto che “tutto sommato”.

Peters ha anche fatto qualche battuta, tra cui: “So che avete tutti sentito parlare di Topgolf”. Martedì e mercoledì, i leader hanno ospitato più di 20 potenziali clienti in visita ad Ashburn e le attività di gruppo includevano una gita al driving range high-tech.

L'approccio non ortodosso, che Peters apprese durante la sua permanenza con i San Francisco 49ers, divenne argomento di discussione nazionale. In particolare, Mike Florio di Pro Football Talk Criticare la squadra Ha detto che la visita di gruppo ha indebolito la capacità della squadra di valutare ogni giocatore individualmente.

L'agente della NFL Ron Butler, che rappresenta il quarterback della LSU Jayden Daniels – una scelta comunemente prevista per i Capitani al numero 2 – l'ha adorato. Condividi su X Ha criticato questo approccio e ha risposto a un video di Florio che sollevava la questione Con emoji faccia pensante. Non è chiaro cosa intendesse Butler, ma ha comunque suscitato speculazioni tra una parte della base di fan dei Leader. READ Mason Rudolph, i Giants accettano un contratto di un anno

Peters, a cui non è stato chiesto dell'attività di Butler sui social media, ha detto che gli è piaciuto l'approccio della squadra e ha elogiato l'assistente del personale dei giocatori Ashley Kuhrs per aver creato un programma a griglia per garantire che la visita di ogni giocatore fosse produttiva ed efficiente.

“È stato molto utile vedere tutti in un ambiente più rilassato”, ha detto Peters. “Hanno tutti trascorso molto tempo faccia a faccia con i loro allenatori con noi, arrivando anche sporadicamente, quindi non era come se fossero seduti in una stanza insieme. Hanno avuto tutti il ​​loro tempo faccia a faccia con noi tutti. Quindi è andata davvero bene.”

“Questa è la prima volta che sono coinvolto in una cosa del genere con un grande gruppo di giocatori insieme allo stesso tempo”, ha aggiunto il vicedirettore generale Lance Newmark. “Ho pensato che fosse una dinamica davvero interessante vedere… come i ragazzi si univano e quanto erano attraenti alcune persone rispetto ad altre. Proprio quel tipo di atmosfera casual da una sera all'altra, per diventare più individuale il giorno dopo. “

Il socio amministratore Josh Harris, che ha partecipato alle interviste della squadra alla NFL Scouting Combine, era presente anche agli incontri interni dei leader con Daniels, Drake May della Carolina del Nord, JJ McCarthy del Michigan e Michael Penix Jr. dell'Università di Washington.

“[Harris] “Era di grande aiuto e, se avevamo bisogno di qualcosa, era lì per fornircelo”, ha detto Peters, aggiungendo: “Era curioso. [He] Vuole solo sapere come facciamo le cose perché questa è la sua prima bozza. READ "Sono pieno", ha detto Aaron Donald a Sean McVay dopo la sconfitta nei playoff.

Nei prossimi giorni, i comandanti dovranno completare alcuni passaggi procedurali aggiuntivi, tra cui un debriefing su potenziali visite e un incontro sulle valutazioni mediche da parte della mietitrebbia, ha affermato Peters. Ha aggiunto che la squadra deciderà la sua scelta all'inizio della prossima settimana.

Peters ha aperto la sua conferenza stampa ringraziando quasi tutti i membri dell'organizzazione per il loro contributo al processo di pre-draft, compresi gli stagisti, e ha ringraziato sua moglie Jane, le sue due figlie e sua suocera per aver trasportato la famiglia attraverso il mondo. Paese. paese durante il suo lavoro.

“Non ho aperto una sola scatola e mi sento in colpa per questo”, ha detto.