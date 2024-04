I Chiefs ingaggiano Mark Donovan, Brett Veach e Andy Reid per prolungare il contratto

“Mark, Brett e Andy hanno raggiunto insieme un successo storico e siamo entusiasti che continueranno a ricoprire i loro ruoli per molti anni a venire”, ha affermato Hunt. “Individualmente, Mark, Brett e Andy rappresentano il meglio della NFL nelle rispettive posizioni e insieme formano uno dei migliori team di leadership in tutti gli sport professionistici. Sono stati leader incredibili per questa organizzazione dentro e fuori dal campo attendiamo con ansia il loro continuo successo negli anni a venire.”

Insieme dal 2017, Donovan, Fitch e Reed hanno supervisionato una squadra dei Chiefs che ha ottenuto un record di 100-34 (.746) (record e postseason combinati), conquistando sette campionati AFC West Division consecutivi, quattro campionati AFC e tre campionati Super Bowl. Il club ha partecipato alle partite del campionato AFC sei volte consecutive, incluso il record della NFL per cinque volte consecutive (2018-2022).

Oltre al successo sul campo, il club ha notevolmente ampliato gli interessi commerciali della squadra fuori dal campo, inclusa la crescita dell'impronta sociale del club, l'espansione della base di fan nazionale e internazionale fino a diventare una delle più grandi e impegnate in tutti gli sport professionistici, il tutto mentre rimanendo concentrato sull'esperienza dei fan al GEHA Field dell'Arrowhead Stadium.

"È un onore contribuire a guidare le operazioni commerciali di questa organizzazione e vorrei ringraziare Clark e l'intera famiglia Hunt per il loro continuo supporto e fiducia nel lavoro che svolgiamo fuori dal campo e nella comunità", ha affermato Donovan. "Sono grato di avere un team di incredibile talento in così tanti dipartimenti che sono tutte parti essenziali dell'organizzazione. Sono orgoglioso di far parte di un team che ha ottenuto un successo senza precedenti e non vedo l'ora di creare e vivere altri momenti storici con il Regno ."

“Vorrei ringraziare Clark e l'intera famiglia Hunt per il supporto che ho ricevuto nelle ultime sette stagioni”, ha detto Fitch. “Ho la fortuna di lavorare al fianco di persone di grande talento e sono orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto per portare tre Super Bowls a Kansas City. Sono entusiasta di continuare la mia carriera in una città che ha abbracciato me e la mia famiglia nel modo in cui mi ha abbracciato. .” Non vediamo l’ora di avere maggiori opportunità per portare più campionati a Chiefs Kingdom”.