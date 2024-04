L'ultimo importante ordine di Arrowhead sta sfruttando il più grande punto debole della community di Helldiver 2: la comunicazione

Mancano meno di tre giorni all'ultima missione principale di Helldivers 2 e le prospettive sono desolanti.

Super Earth ha incaricato la comunità di difendere con successo 10 pianeti dal controllo nemico, ma durante il fine settimana ne siamo riusciti a malapena tre. Con alcune nuove missioni difensive aperte poche ore fa, sembra che questa grande richiesta potrebbe essere solo un fallimento.

Ad essere onesti, le carte erano tutte contro di noi sin dall’inizio. La comunità ha raggiunto una serie di risultati collettivi impressionanti negli ultimi mesi – la liberazione inaspettatamente rapida di Tien Kwan, la battaglia di Malevelon Creek e l’eliminazione di due miliardi di insetti in poco più di 12 ore – ma abbiamo un punto cieco. Siamo molto bravi ad affrontare obiettivi semplici e mirati in tempi record, ma storicamente siamo pessimi nel coordinarci quando ci sono più obiettivi sul tabellone. Arrowhead lo sa e lo sfrutta.

È un ostacolo che è stato sollevato in precedenza: quando ci sono troppi pianeti da difendere (o attaccare), nessun singolo pianeta ha abbastanza giocatori attivi per liberarlo in tempo. Un pianeta a cui restano solo poche ore nel timer di difesa verrà talvolta ignorato dagli oltre 200.000 giocatori che combattono su pianeti meno urgenti o strategicamente irrilevanti.

Mentre la maggior parte dei giocatori di Helldivers 2 non pensa a nulla oltre a un breve pop-up quando riescono, i traguardi falliti sono profondamente sentiti da una piccola comunità di strateghi su Reddit e Discord. È presente nelle chat room pubbliche e nei thread in cui i fan studiano A Mappa della galassia creata dai fan (IL Pieno Mappa che mostra importanti linee di rifornimento nascoste nel gioco) e formula piani per completare gli ordini chiave.

Più recentemente, questo sforzo di squadra ha dato vita al Martale Gambit, un piano intelligente per tagliare le linee di rifornimento a Charon Prime catturando prima il suo vicino Martale. Non è stata tentata alcuna cosa del genere: era così poco ortodosso che lo stesso game master Joel ha dovuto promettere di onorare la manovra liberando manualmente Sharon in anticipo se fosse giunto il momento. La comunità ha fatto del suo meglio per spargere la voce e portare il maggior numero possibile di subacquei a Martale nelle successive 12 ore, ma sfortunatamente il pianeta è sceso a poco più del 90% di liberazione.

Caos organizzato

Il risultato di Martle è stato deludente per coloro che trattano Helldivers 2 come un grande gioco tattico, ma molti di questi fan ti diranno anche quanto fosse improbabile che la scommessa avesse successo fin dall'inizio. Come ha sottolineato Spitz, community manager di Arrowhead, sulla scia del piano fallito, tutta la pianificazione di Discord, la pressione di Reddit e la copertura della stampa non hanno avuto un grande impatto sul numero di giocatori attivi a Martale. I 25.000 combattenti per la libertà Martali attivi erano piccoli rispetto ai sommozzatori che vagavano per metà della galassia.

Dato che sono stati creati molti meme e scritti articoli sulle vittorie strategiche della comunità nella Guerra Galattica, gli strateghi più accaniti non hanno molta influenza. Questo è previsto dalla progettazione: Arrowhead non impone i suoi ordini principali indirizzando i giocatori solo verso i pianeti più importanti, perché Helldivers 2 è innanzitutto uno sparatutto cooperativo casuale.

La stragrande maggioranza dei giocatori non sceglie su quali pianeti giocare controllando gli ultimi rapporti di guerra su Reddit, sceglie in base ai nemici su di essi, ai rischi ambientali che devono affrontare e a quanto sono belli. Ho seguito ogni passo di questa guerra galattica e penso che sia tutto fantastico, ma giocherò su qualsiasi pianeta su cui i miei amici vorranno andare.

Arrowhead cammina sul filo del rasoio rendendo la sua meta-narrativa coinvolgente senza alienare coloro che vogliono giocare senza pensarci, e secondo me fa un ottimo lavoro. La richiesta di questa settimana potrebbe essere eccessiva per milioni di giocatori diversi, ma Arrowhead sa come impostare un rimbalzo. Il modo più semplice per coinvolgere i giocatori è dare loro qualcosa di tangibile per cui lottare. Poco dopo il fallimento della Super Terra nella campagna di difesa di Xzar a marzo, la battaglia per liberare Tien Kwan (e sbloccare i mech) è iniziata in quelle che sono state le 24 ore più emozionanti di Helldivers 2 fino ad oggi.

Abbiamo il potere di cambiare la narrazione, ma alla fine siamo i personaggi della storia di Arrowhead. Il capitolo attuale di questa storia sembra essere che “combattere una guerra su due fronti non sta andando bene”. Mi sembra un buon momento per un arco narrativo di redenzione. Con la pausa in cui ci troviamo adesso, un mese dopo l'ultimo pacchetto di strategie, penso che Arrowhead si stia dirigendo verso un'altra grande battaglia che sbloccherà qualcosa di nuovo (forse è finalmente arrivato il momento dei veicoli).

Tuttavia, Arrowhead sta pianificando un cambiamento che renderà più semplice per i giocatori comprendere il livello tattico della mappa di guerra. Un giorno, le linee di rifornimento che possono essere viste solo con uno strumento esterno raggiungeranno l'Operatore stesso e, con esse, gli strateghi di Helldivers 2 potranno finalmente parlare la stessa lingua dei giocatori di tutti i giorni che sperano di guidare.