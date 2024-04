OnePlus 13 potrebbe debuttare con un nuovo entusiasmante design con un display quad curvo

In L'ultimo scambio su X (ex Twitter) L'informatore di fiducia Yogesh Brar ha suggerito che OnePlus, insieme alla consociata OPPO, potrebbe utilizzare un “piccolo pannello curvo quadruplo” per i suoi prossimi telefoni di punta. Questo tweet era in risposta all'affermazione secondo cui il prossimo fiore all'occhiello di OPPO, il Find X8 Ultra, utilizzerà un display Micro Quad-Curved. Analizziamo cosa significa questa informazione.