Il presidente messicano ha affermato che il suo Paese ha interrotto le relazioni diplomatiche con l'Ecuador dopo il raid all'ambasciata

QUITO, Ecuador (AP) – Il Messico ha interrotto le relazioni diplomatiche con l'Ecuador dopo che la polizia ha fatto irruzione nell'ambasciata messicana a Quito per arrestare l'ex vicepresidente dell'Ecuador che aveva chiesto asilo politico lì dopo essere stato accusato di corruzione.

Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha dato l'annuncio venerdì sera dopo che la polizia ecuadoriana ha fatto irruzione nell'ambasciata messicana per arrestare Jorge Glass, che risiede lì da dicembre, mentre la disputa diplomatica tra i due paesi si aggravava.

Glass, probabilmente l'uomo più ricercato del paese, è stato condannato per concussione e corruzione. Le autorità ecuadoriane stanno ancora indagando su ulteriori accuse contro di lui.

La polizia tenta di assaltare l'ambasciata messicana a Quito, in Ecuador, venerdì 5 aprile 2024, dopo che il Messico ha concesso asilo all'ex vicepresidente ecuadoriano Jorge Glas, che si era rifugiato lì. Successivamente, la polizia ha fatto irruzione con la forza nell'ambasciata attraverso un altro ingresso. (AP Photo/Dolores Ochoa)

La polizia ha fatto irruzione nelle porte esterne della sede diplomatica messicana nella capitale ecuadoriana ed è entrata nel cortile principale per arrestare Glass.

“Questo non è possibile, non può essere, è pazzesco”, ha detto ai media locali Roberto Canseco, capo della sezione consolare messicana nella capitale Quito, mentre si trovava fuori dall'ambasciata. “Sono molto preoccupato che possano ucciderlo. Non c'è alcuna base per farlo, è completamente fuori dalla norma.”

La presidenza ecuadoriana ha dichiarato in una dichiarazione a difesa della sua decisione: “L’Ecuador è uno Stato sovrano e non permetteremo a nessun criminale di rimanere libero”.

Lopez Obrador ha risposto, definendo la detenzione di Glass un “atto di tirannia” e una “flagrante violazione del diritto internazionale e della sovranità del Messico”.

Alicia Bárcena, ministro delle Relazioni Estere del Messico, in precedenza aveva postato su Twitter che diversi diplomatici erano rimasti feriti durante l'irruzione, aggiungendo che l'irruzione aveva violato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Bárcena ha affermato che il Messico porterà il caso davanti alla Corte internazionale di giustizia “per denunciare la responsabilità dell'Ecuador per le violazioni del diritto internazionale”. Ha anche detto che i diplomatici messicani aspettano solo che il governo ecuadoriano dia le garanzie necessarie per il loro ritorno in patria.

Veicoli di scorta della polizia assaltano l'ambasciata messicana a Quito, Ecuador, venerdì 5 aprile 2024. Gli agenti di polizia ecuadoriani hanno fatto irruzione con la forza nell'ambasciata dove era rintanato l'ex vicepresidente ecuadoriano Jorge Glas, poche ore dopo che gli era stato conferito il potere politico dal governo messicano. cercare rifugio. (AP Photo/Dolores Ochoa) Un'auto fa retromarcia verso l'ambasciata messicana a Quito, Ecuador, venerdì 5 aprile 2024. (AP Photo/Dolores Ochoa)

Il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero degli Interni ecuadoriani non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

L'ambasciata messicana a Quito è rimasta sotto stretta sorveglianza della polizia venerdì sera.

Il giorno prima, le tensioni tra i due paesi erano aumentate dopo che il presidente del Messico aveva rilasciato dichiarazioni che l’Ecuador considerava “molto sfortunate” riguardo alle recenti elezioni in cui aveva vinto il presidente ecuadoriano Daniel Noboa.

In risposta, il governo ecuadoriano L'ambasciatore messicano è stato dichiarato persona non grata.

___

Segui la copertura di AP dell'America Latina e dei Caraibi su https://apnews.com/hub/latin-america