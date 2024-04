Distruzione a Gaza mentre Israele dichiara guerra a Hamas

8:34 ET, 10 aprile 2024

Hamas ha detto ai negoziatori che non ha 40 ostaggi israeliani necessari per il primo round di cessate il fuoco



Di Alex Marquardt, Jeremy Diamond e Richard Allen Green della CNN



Persone portano con sé foto di ostaggi durante una marcia per chiedere il loro rilascio immediato vicino alla Knesset, il parlamento israeliano a Gerusalemme, il 7 aprile. Ronen Zvulun/Reuters

Hamas ha fatto sapere di non essere al momento in grado di identificare e rintracciare i 40 ostaggi israeliani ricercati per la prima fase dell'operazione Accordo di cessate il fuocoSecondo un funzionario israeliano e una fonte vicina alle discussioni, ciò solleva preoccupazione sul fatto che potrebbero essere stati uccisi più ostaggi di quanti siano pubblicamente noti.