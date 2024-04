Alan Weiselberg condannato a 5 mesi nel caso di frode civile di Trump

NEW YORK (AP) – Alan Weiselberg, dirigente in pensione dell’impero immobiliare di Donald Trump, è stato condannato mercoledì a cinque mesi di prigione per aver imprecato durante la sua testimonianza. Un caso di frode civile La causa è stata intentata contro l'ex presidente dal procuratore generale di New York.

Weiselberg, 76 anni, si è dichiarato colpevole il mese scorso di due capi di imputazione per falsa testimonianza. Ha ammesso di aver mentito quando ha testimoniato di non avere idea di come fosse valutato l'attico di Trump a Manhattan nei suoi rendiconti finanziari. Quasi tre volte la sua dimensione reale.

Alla domanda se volesse parlare alla corte mercoledì, Weiselberg, indossando una giacca a vento nera e una maschera, ha risposto: “No, vostro onore”. È stato condotto fuori dall'aula in manette dopo una breve sentenza durata meno di cinque minuti.

È secondo solo ai cavi Weiselberg. L’anno scorso l’ex direttore finanziario della Trump Organization è stato condannato a 100 giorni per aver evaso le tasse su 1,7 milioni di dollari in vantaggi aziendali, tra cui un appartamento senza affitto a Manhattan e auto di lusso.

Ora, ha rinunciato alla vita da pensionato della Florida per risiedere ancora una volta nel famigerato complesso carcerario di Rikers Island a New York City.

Entrambi gli eventi evidenziano l’incrollabile lealtà di Weiselberg nei confronti di Trump, il presunto candidato repubblicano alla presidenza.

La famiglia Trump ha impiegato Weiselberg per quasi 50 anni, poi gli ha concesso un accordo di buonuscita da 2 milioni di dollari quando le tasse lo hanno spinto ad andare in pensione. La società continua a pagare le spese legali.

Weiselberg ha testimoniato due volte in processi andati male per Trump, ma ogni volta ha insinuato che il suo capo non avesse fatto nulla di grave. Il suo patteggiamento non gli richiedeva di testimoniare Indagare sui crimini finanziari di TrumpL'inizio è previsto lunedì con la selezione della giuria.

Accettando la condanna a cinque mesi, i pubblici ministeri hanno citato l'età di Weiselberg e la volontà di dichiararsi colpevole. A New York, lo spergiuro è un reato punibile fino a sette anni di carcere. I pubblici ministeri hanno promesso di non perseguire Weiselberg per altri crimini che potrebbe aver commesso in relazione al suo lavoro con la Trump Organization.

La sentenza di Weiselberg rispecchia il suo caso precedente, in cui gli era stato ordinato di trascorrere cinque mesi in prigione ma aveva diritto al rilascio con buona condotta per più di tre mesi. Prima di ciò, non aveva precedenti penali.

Mentre “chiudevano un occhio” sulle accuse di falsa testimonianza contro l'ex Trump Michael Cohen, gli avvocati di Trump si sono opposti al processo per falsa testimonianza di Weiselberg, accusando l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan di usare “tattiche non etiche e violente contro un uomo innocente sulla settantina”. L'avvocato è ora un testimone chiave del governo nel caso del silenzio.

L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg e l'avvocato di Weiselberg, Seth Rosenberg, hanno rifiutato di parlare in tribunale.

Weiselberg si è dichiarato colpevole il 4 marzo. Il caso del procuratore generale di New York Letitia James contro Trump: nelle deposizioni depositate nel luglio 2020 e nel maggio 2023, ha ammesso di aver falsa testimonianza in tre occasioni mentre testimoniava in un'udienza lo scorso ottobre. Tuttavia, si è dichiarato colpevole solo delle accuse relative alla sua deposizione del 2020 per evitare di violare la sua denuncia fiscale.

La dimensione dell’attico di Trump è stata una questione chiave nel caso di frode civile.

Trump ha stimato almeno 30.000 piedi quadrati (2.800 metri quadrati) nel suo bilancio dal 2012 al 2016. Un ex dirigente immobiliare di Trump ha testimoniato che Weiselberg ha fornito la cifra. Quando l'ex dirigente chiese le dimensioni dell'appartamento nel 2012, Weiselberg rispose: “È piuttosto grande. Penso che sia circa 30.000 piedi quadrati.

Tuttavia, i pubblici ministeri hanno notato che Weiselberg aveva ricevuto un'e-mail all'inizio di quell'anno con un documento del 1994 che elencava l'appartamento di Trump come 10.996 piedi quadrati (1.022 metri quadrati). Weiselberg ha testimoniato di ricordare l'e-mail ma non il collegamento e di “non andare in giro conoscendo le dimensioni” dell'appartamento.

Nel 2017, dopo che la rivista Forbes ha pubblicato un articolo in cui contestava le dimensioni dell'attico di Trump, il valore stimato nel suo bilancio è stato ridotto da 327 milioni di dollari a circa 117 milioni di dollari.

Mentre Weiselberg testimoniava lo scorso ottobre, Forbes ha pubblicato un articolo intitolato “Il CFO di lunga data di Trump giace, sotto verità, sull'attico della Trump Tower”.

Il processo per frode civile è finito Il giudice Arthur Engoren Ha stabilito che Trump e alcuni dei suoi dirigenti hanno cospirato per frodare banche, assicuratori e altri mentendo sulla sua ricchezza nei rendiconti finanziari utilizzati per ottenere contratti e prestiti. Il giudice ha multato Trump di 455 milioni di dollari e ha ordinato a Weiselberg di pagare 1 milione di dollari. Entrambi fanno appello.

Nella sua decisione, Engoron ha affermato che la testimonianza di Weiselberg era “deliberatamente evasiva” e “grossolanamente inaffidabile”.

Weiselberg potrebbe essere un fattore determinante nelle indagini sul silenzio di Trump, anche se si trova in prigione e non sul banco dei testimoni quando ciò accade.

Trump è stato accusato di aver falsificato i registri della sua azienda Per nascondere i pagamenti Durante la sua campagna del 2016 per seppellire storie di infedeltà. Questo è il primo dei quattro casi penali di Trump ad essere processato. Trump è innocente e ha negato ogni illecito.

Cohen ha detto che Weiselberg ha avuto un ruolo nei pagamenti. Weiselberg, che vive a Boynton Beach, in Florida, non è stato accusato del caso, e né i pubblici ministeri né gli avvocati di Trump hanno indicato che lo chiameranno come testimone.