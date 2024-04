Con il ritorno dell’inflazione a salire, potrebbero già formarsi nubi temporalesche tanto attese nell’economia

New York

I progressi in materia di inflazione si stanno muovendo nella direzione sbagliata.

IL Ultimo indice dei prezzi al consumoUn rapporto pubblicato mercoledì ha mostrato che l’inflazione annua è salita al 3,5% a marzo dal 3,2% di febbraio. Ciò rappresenta il più grande guadagno annuale in sei mesi.

Sebbene l'attuale tasso di inflazione sia migliore rispetto al tasso del 4,9% dello scorso marzo, ciò indica che gli attesissimi tagli dei tassi di interesse su cui gli investitori contavano potrebbero non arrivare quest'anno. Ora, invece, potrebbero dover prepararsi a un altro rialzo dei tassi poiché i tassi di interesse sono ai massimi da 23 anni.

Ciò potrebbe significare che molti leader ed economisti influenti lo avevano previsto da tempo Nuvole temporalesche e uragani Il colpo sull’economia americana potrebbe finalmente essere giusto.

Il più importante di loro è il CEO di JPMorgan Chase, Jamie Dimon, che… Lettera annuale agli azionisti Questa settimana ha sottolineato le “persistenti pressioni inflazionistiche”. Ha anche espresso dubbi sul fatto che l'economia avrà un atterraggio morbido, poiché l'inflazione continua a rallentare senza causare un aumento della disoccupazione.

I funzionari della Fed condividono le preoccupazioni di Dimon, portando alcuni a chiedersi se ci dovrebbero essere tagli dei tassi quest'anno, in netto contrasto con la previsione media di tre tagli fatta in una riunione del mese scorso e segnalata per la prima volta a dicembre. Ma la potenziale inflazione persistente non è l’unico campanello d’allarme nell’economia in questo momento.

La settimana scorsa il governatore della Fed Michelle Bowman ha dichiarato di essere disposta a prendere in considerazione l’aumento dei tassi di interesse “se i progressi sull’inflazione si fermassero o addirittura si invertissero”. In questo momento, non pensi che ci sia un'alta probabilità che gli aumenti siano dovuti.

L'inflazione, misurata dal parametro preferito dalla Fed, l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali, è inferiore di un punto percentuale rispetto all'indice dei prezzi al consumo. Ma ha anche accelerato Ultimo rapporto.

I progressi significativi nel ridurre l’inflazione rispetto al livello massimo pluridecennale registrato nel 2022 lo scorso anno sono dovuti ai miglioramenti della catena di approvvigionamento e all’aumento dell’offerta di lavoratori dovuta in parte a… ImmigrazioneBassi prezzi dell'energia, ha detto Bowman in un discorso della settimana scorsa.

“Non è chiaro se ulteriori miglioramenti dal lato dell’offerta continueranno a ridurre l’inflazione”, ha aggiunto Bowman. Allo stesso tempo, come Dimon, teme che i conflitti geopolitici e la spesa fiscale possano esercitare ulteriore pressione sui prezzi.

“In una parola, il rapporto è stato deludente per la Fed e le prospettive di un taglio a giugno”, hanno detto gli economisti della Bank of America in una nota pubblicata dopo il rapporto CPI di mercoledì. “L’inflazione si rivela difficile”.

Ritengono ancora che il taglio di giugno avverrà, ma hanno “scarsa fiducia”. D'altro canto, gli investitori erano più convinti che ciò non sarebbe accaduto alla luce del rapporto CPI di marzo.

Sebbene sotto molti aspetti l’economia sia in forte espansione, compreso il mese scorso Rapporto sui lavori a rischio di esplosioneI proprietari di piccole imprese non ne sono entusiasti.

Un indice pubblicato dalla National Federation of Independent Business che misura il modo in cui i proprietari di piccole imprese anticipano il futuro è sceso il mese scorso al livello più basso dal 2012.

Il principale contributo a questo calo è stato un calo significativo della quota di imprenditori che si aspettano che le loro vendite adeguate all’inflazione saranno più elevate nei prossimi tre mesi rispetto ai livelli attuali.

“Il settore delle piccole imprese sta mostrando segnali di un potenziale rallentamento”, hanno affermato in un rapporto il presidente della NFIB Holly Wade e il capo economista dell’organizzazione commerciale Bill Dunkelberg. un report Pubblicato martedì. “La continua pressione per superare le pressioni inflazionistiche rappresenta il più grande problema commerciale”, hanno aggiunto.

L’elevata inflazione colpisce anche i consumatori gravati dal debito Livello standard Del debito della carta di credito.

Secondo il sondaggio mensile sulle aspettative dei consumatori della Federal Reserve Bank di New York, pubblicato lunedì, la percentuale più alta di consumatori dall’inizio della pandemia ha dichiarato di non essere sicura di riuscire a pagare in tempo il debito minimo.

In tutte le fasce d’età, l’aumento è stato più profondo tra le persone di età compresa tra 40 e 60 anni. Questo è importante perché questo gruppo ha un tasso di disoccupazione inferiore rispetto al paese nel suo insieme.