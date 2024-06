Risultati in tempo reale delle elezioni indiane 2024: in numeri | Novità sulle elezioni indiane 2024

Dopo 44 giorni di elezioni in sette fasi, la Commissione elettorale indiana (ECI) ha iniziato a contare più di 600 milioni di voti espressi dagli indiani per scegliere il prossimo governo nazionale.

Il conteggio dei voti è iniziato alle 8:00 ora locale (02:30 GMT) e i risultati finali saranno pubblicati più tardi il 4 giugno.

In ballo ci sono 543 seggi nella Lok Sabha, la camera bassa del Parlamento indiano.

Ecco come si stanno comportando le due principali alleanze, secondo gli ultimi aggiornamenti dell’ECI.

Mappa dei risultati delle elezioni in India

La mappa qui sotto rappresenta i 543 seggi della camera bassa del Parlamento indiano. Man mano che i risultati vengono annunciati, i seggi verranno ombreggiati per indicare i risultati preliminari “principali” o finali “vincenti”.

Perché la mappa appare così?

Ogni esagono rappresenta un seggio, quindi i collegi elettorali popolosi ma geograficamente piccoli appaiono allo stesso modo di quelli più grandi per riflettere meglio il potere democratico in Parlamento. La mappa geografica è mostrata di seguito per riferimento.

Quali sono le due principali alleanze che si fronteggiano?

Alleanza Nazionale Democratica (NDA):

L’Alleanza Nazionale Democratica, guidata dal partito Bharatiya Janata del primo ministro Narendra Modi, comprende più di trenta partiti e, secondo i sondaggi d’opinione, dovrebbe ottenere la maggioranza alle elezioni generali. Modi (73 anni), al potere dal 2014, cerca un terzo mandato.

Alleanza inclusiva indiana per lo sviluppo nazionale (INDIA):

L’opposizione India Alliance, guidata dall’Indian National Congress, è composta da un gruppo di oltre due dozzine di gruppi politici che sperano di rovesciare il governo a maggioranza indù guidato dal Bharatiya Janata Party.

Come vengono conteggiati i voti?

Dal 2004, l’India utilizza macchine per il voto elettronico (EVM) al posto delle schede cartacee.

Questi dispositivi, che non sono collegati a Internet, sono stati spenti e conservati in una stanza blindata nella circoscrizione elettorale parlamentare.

Il giorno dello spoglio le macchine per il voto elettronico vengono tolte e aperte alla presenza dei rappresentanti di tutti i partiti politici partecipanti.

Quando inizierà e finirà lo spoglio dei voti?

Il conteggio dei voti per tutte le circoscrizioni elettorali inizierà alle 8:00 ora locale (02:30 GMT) di martedì 4 giugno, con la maggior parte dei risultati attesi entro la prima serata.

Sette fasi di votazione

Si stima che circa 969 milioni di persone siano registrate per votare nel più grande esercizio democratico del mondo.

Per facilitare il processo, la votazione si è svolta in sette fasi dal 19 aprile al 1 giugno.

Come si forma il governo?

Ci sono 543 seggi eletti direttamente nell’Assemblea nazionale chiamata Lok Sabha, e due seggi sono nominati dal Presidente. Per formare il Parlamento, il partito o la coalizione vincente deve ottenere 272 seggi. Il Primo Ministro è eletto dal Parlamento come Presidente del Consiglio.

Chi c’è nell’attuale Parlamento indiano?

Con il 37% dei voti nelle elezioni del 2019, il partito di destra Bharatiya Janata ha ottenuto 303 seggi su 543 nella camera bassa del parlamento. L’Indian National Congress ha ottenuto 52 seggi.