Mentre i giocatori di Destiny 2 aspettano la pausa finale della skin, uno sviluppatore consiglia di provare l’animazione “togli il casco” per il nuovo filmato dell’MMO

I server di Destiny 2 sono inattivi prima del lancio di The Final Shape, ma gli sviluppatori hanno un rapido annuncio di servizio pubblico per coloro che si immergeranno nella campagna domani: potrebbe finalmente essere il momento di abbandonare il “casco” questa volta.

“A proposito, se scegli di impostare il tuo tutore in modalità ‘senza casco’, potrai vedere il tuo volto appena personalizzato animato sul set dei film The Final Shape”, afferma il regista cinematografico Jamie Myers. Twitter. “La tua scelta! Ma volevo che tu sapessi che è una scelta.”

Destiny 2 ora ti consente di personalizzare l’aspetto del tuo guardiano in qualsiasi momento, quindi se hai usato segretamente gli elmetti per affrontare quanto odi ciò che hanno fatto al volto del tuo personaggio tanti anni fa, non rimarrai più bloccato con quello . . Non c’è stata alcuna revisione importante sull’aspetto dei volti nell’espansione, ma c’è una nuova opzione di personalizzazione Forse Questo è abbastanza per indurre alcuni giocatori a guardare di nuovo il volto del proprio personaggio nei filmati.

Myers afferma che le scene tagliate sui caschi saranno una priorità per Bungie nel seguito twittare. “A volte ci sono ragioni complesse per cui non possiamo realizzarlo, ma facciamo sempre il possibile per entrambe le opzioni”, spiega Myers.

Se finora sei riuscito a evitare spoiler, potresti voler oscurare le ultime ore che precedono il look finale. Qualche giorno fa, Bungie ha messo in guardia dal “condividere spoiler online” dopo che una strana perdita di streaming su PS5 sembrava aver portato al salto dell’intera espansione.

