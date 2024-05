Microsoft vuole rendere Windows un sistema operativo basato sull’intelligenza artificiale e lancia i PC Copilot+

Microsoft vuole portare l’intelligenza artificiale generativa in prima linea nel sistema operativo Windows e nei computer che lo eseguono.

In un paio di keynote durante la conferenza annuale Build Developer di questa settimana, l’azienda ha presentato una nuova gamma di dispositivi Windows chiamata Copilot + PC, nonché funzionalità generative basate sull’intelligenza artificiale come Recall, che aiutano gli utenti a trovare app, file e altri contenuti. hanno bisogno. La stanno cercando. visto in passato. Copilot, il marchio Microsoft per l’intelligenza artificiale generativa, sarà presto integrato in modo molto più profondo nell’esperienza Windows 11 e sono in arrivo nuovi dispositivi Microsoft Surface.

Abbiamo raccolto tutti gli annunci principali di lunedì e martedì qui.

Applicazioni volumetriche

Microsoft sta portando le app volumetriche di Windows, essenzialmente app di realtà virtuale interattive e spazialmente consapevoli, sul visore Meta Quest. Collaborando con Meta, Microsoft afferma che fornirà la connettività Windows 365 e PC locale alle cuffie Quest, consentendo agli sviluppatori di estendere le proprie app nello spazio 3D.

Crediti immagine: Microsoft

Durante il keynote di martedì, Microsoft ha mostrato un rendering digitale 3D della console Xbox dalla prospettiva dell’auricolare Meta Quest 3, un oggetto digitale che chi lo indossa può manipolare con le mani. “Stiamo approfondendo la nostra partnership con Meta per rendere Windows un’esperienza di prima classe sui dispositivi Quest”, ha affermato Pavan Davuluri, vicepresidente esecutivo di Windows e dispositivi presso Microsoft, durante la demo.

Gli sviluppatori possono Iscriviti per visualizzare Per ottenere l’accesso alla nuova API Volume di Microsoft.

Copilota + computer

Crediti immagine: Microsoft

I PC Copilot+ rappresentano la visione di Microsoft di dispositivi Windows innovativi e basati sull’intelligenza artificiale. Includono tutti chip dedicati chiamati NPU per alimentare esperimenti di intelligenza artificiale come Recall. Viene fornito con un minimo di 16 GB di RAM, abbinato all’archiviazione SSD.

I primi PC Copilot+ presenteranno lo Snapdragon di Qualcomm I produttori di chip Intel e AMD sono inoltre impegnati nella realizzazione di processori per i dispositivi Copilot+ in collaborazione con una serie di produttori, tra cui Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo e Samsung.

Il prezzo per i PC Copilot+ parte da $ 999 e alcuni sono disponibili per il preordine oggi.

Surface Pro e Surface Laptop

I dispositivi Surface appena presentati da Microsoft, Surface Laptop e Surface Pro, si concentrano su prestazioni e batteria.

Crediti immagine: Microsoft

L’ultimo Surface Laptop – disponibile con display da 13,8 o 15 pollici – è stato riprogettato con “linee moderne” e cornici dello schermo più sottili. L’azienda afferma che il dispositivo dura fino a 22 ore con una carica, ovvero fino all’86% più veloce rispetto al Surface Laptop 5. Supporta anche Wi-Fi 7 e dispone di un touchpad capacitivo.

Crediti immagine: Microsoft

Per quanto riguarda il nuovo Surface Pro, Microsoft afferma che è fino al 90% più veloce rispetto alla generazione precedente di Surface Pro (Surface Pro 9) e ha un nuovo display OLED con display HDR, Wi-Fi 7 (e 5G opzionale) e una fotocamera frontale ultra ampia aggiornata. E la tastiera staccabile, rinforzata con ulteriore fibra di carbonio, ora dispone di feedback tattile.

Lui ricorda

Un’imminente funzionalità di richiamo in Windows 11 potrebbe “ricordare” a quali app e contenuti un utente ha avuto accesso sul proprio computer settimane o addirittura mesi fa, aiutandoli ad esempio a trovare una chat Discord in cui stavano discutendo di vestiti che stavano pensando di acquistare. Gli utenti possono utilizzare la sequenza temporale di Recall per “scorrere indietro” per vedere su cosa hanno lavorato nel recente passato e approfondire file come presentazioni PowerPoint per visualizzare informazioni che potrebbero essere rilevanti per le loro ricerche.

Microsoft afferma che Recall può creare associazioni tra colori, immagini e altro per consentire agli utenti di cercare praticamente qualsiasi cosa sui propri computer in linguaggio naturale (non diversamente dalla tecnologia della startup Rewind); Gli sviluppatori saranno in grado di migliorare il ricordo aggiungendo informazioni contestuali alle loro applicazioni. Microsoft afferma che tutti i dati utente associati a Recall rimangono privati ​​e risiedono sul dispositivo e non vengono utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale, il che è importante.

Qui Di più Da Microsoft: “Le tue istantanee sono tue; rimangono locali sul tuo computer. Puoi eliminare singole istantanee, regolare ed eliminare intervalli di tempo nelle impostazioni o mettere in pausa in qualsiasi momento direttamente dall’icona nella barra delle applicazioni. Puoi anche farlo filtra app e siti Web in modo che non vengano mai salvati.

Modifica delle immagini e traduzioni dal vivo

Ora l’intelligenza artificiale in Windows è più ampia che mai e una parte di essa è esclusiva dei nuovi PC Copilot+.

Una nuova funzionalità chiamata Supersolution può ripristinare vecchie foto ingrandendole automaticamente. Copilot ora può analizzare le immagini per fornire agli utenti idee per composizioni creative. Attraverso una funzionalità chiamata Cocreator, gli utenti possono creare immagini e anche fare in modo che il modello AI segua ciò che disegnano per modificare o ridisegnare l’immagine.

Crediti immagine: Microsoft

Altrove, Live Captions con sottotitoli traduce qualsiasi audio che passa attraverso un computer, sia da YouTube che da un file locale, nella lingua scelta dall’utente. Le traduzioni live supporteranno inizialmente circa 40 lingue, tra cui inglese, spagnolo, mandarino e russo.

Una nuova funzionalità separata ma correlata in Microsoft Edge fornisce la traduzione video in tempo reale su siti come LinkedIn, YouTube, Coursera, Reuters, CNBC, Bloomberg e altri. La disponibilità di questa funzionalità è prevista nel prossimo futuro e supporta la traduzione dallo spagnolo all’inglese, dall’inglese al tedesco, dall’hindi, all’italiano, dal russo e dallo spagnolo e traduce i contenuti parlati tramite doppiaggio e sottotitoli dal vivo.

Copilota e accessori

Team Copilot è l’ultima espansione del crescente portafoglio Copilot di tecnologie di intelligenza artificiale generativa di Microsoft. Si integra con Teams, l’app di videoconferenza dell’azienda, per aiutare a gestire gli ordini del giorno delle riunioni e prendere appunti di cui chiunque durante la riunione può essere coautore. Si estende a Loop e Planner, le piattaforme di collaborazione e pianificazione di Microsoft, per creare e assegnare attività, tenere traccia delle scadenze e avvisare i membri del team quando è necessario il loro input.

Crediti immagine: GitHub/Microsoft

Nelle notizie Copilot in qualche modo correlate, Microsoft ha lanciato (in anteprima privata) Copilot Extensions, che consente agli sviluppatori di estendere lo strumento di generazione del codice di GitHub GitHub Copilot con app e competenze di terze parti. I partner di lancio includono DataStax, Docker e LambdaTest; Le estensioni risiederanno sul Marketplace GitHub, ma gli sviluppatori potranno anche creare le proprie estensioni da integrare con i propri sistemi interni e API.

Runtime di Copilot in Windows

Crediti immagine: Microsoft

A potenziare funzionalità come Recall e Supersolution è Windows Copilot Runtime, una raccolta di circa 40 modelli di intelligenza artificiale generativa che costituiscono quello che Microsoft descrive come un “nuovo livello” di Windows. In combinazione con l’indice semantico, un sistema basato su vettori nativo di un singolo PC Copilot+, Windows Copilot Runtime consente alle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, comprese le applicazioni di terze parti, di funzionare senza necessariamente richiedere una connessione Internet.

“[The runtime] È costituito da API AI pronte all’uso come Effetti Studio, Didascalie live, OCR, Richiamo con attività utente e [more]Martedì Davuluri ha dichiarato che l’app sarà disponibile per gli sviluppatori a giugno.

Microsoft afferma che CapCut, il popolare editor video di ByteDance, proprietario di TikTok, utilizzerà Windows Copilot Runtime e la nuova libreria Windows Copilot che lo accompagna, un set di API e strumenti di sviluppo AI, per accelerare le sue funzionalità AI. Meta aggiungerà gli effetti Studio di cui sopra a WhatsApp per offrire funzionalità come sfocatura dello sfondo e contatto visivo durante le videochiamate.

Aggiorna i costruttori di robot

Azure AI Studio, la suite di strumenti all’interno del servizio Azure OpenAI di Microsoft che consente ai clienti di combinare un modello di intelligenza artificiale e creare un’app che “pensa” a tali dati, consentirà presto agli sviluppatori di creare app utilizzando API di inferenza con pagamento in base al consumo: API a cui gli sviluppatori possono accedere e ottimizzare i modelli di intelligenza artificiale generativa ospitati nell’infrastruttura di Azure. Microsoft lo chiama “modello as-a-service” e lo sta lanciando con i modelli Nixtla e Core42 per iniziare.

Nell’adiacente suite di prodotti Copilot Studio, Microsoft sta lanciando Copilot Agents, che la società descrive come robot AI in grado di “coordinare autonomamente attività su misura per ruoli e funzioni specifici”. (Copilot Studio fornisce strumenti per connettere Copilot per Microsoft 365, il “copilot” basato sull’intelligenza artificiale in applicazioni come Excel e Word, con dati di terze parti.) Sfruttando la memoria e la conoscenza del contesto, gli agenti Copilot possono navigare diversi tipi di flussi di lavoro aziendali, imparare dai commenti degli utenti e chiedere aiuto quando incontrano situazioni che non sanno come affrontare.

Kit di sviluppo Snapdragon

Crediti immagine: Microsoft

C’è un nuovo kit di sviluppo di Qualcomm rivolto agli sviluppatori che creano app per PC Copilot+ dotati di chip Arm

Lo Snapdragon Dev Kit da $ 899,99 per Windows, che misura all’incirca la stessa larghezza, altezza e lunghezza del Mac Mini di Apple, ospita lo Snapdragon di Qualcomm e molte operazioni di I/O. Il Dev Kit supporta Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 e, attraverso le sue varie porte USB-C e HDMI, può alimentare fino a tre display 4K contemporaneamente.

PHI-3

Microsoft ha annunciato un’aggiunta alla famiglia di modelli di intelligenza artificiale generativa Phi, Phi-3-vision, in grado di eseguire analisi visive generali e attività di ragionamento, come rispondere a domande su grafici e immagini. Il modello può leggere sia testo che immagini ed è sufficientemente efficiente da poter essere eseguito su un dispositivo mobile.

Il Phi-3-vision è disponibile in anteprima, mentre le controparti di solo testo precedentemente annunciate del modello – Phi-3-mini, Phi-3-small e Phi-3-medium – sono ora generalmente disponibili.

Collaborazione con Khan Academy

Microsoft sta collaborando con Khan Academy per donare l’accesso all’infrastruttura di cloud computing, consentendo a Khan Academy di fornire agli insegnanti negli Stati Uniti l’accesso gratuito agli strumenti basati sull’intelligenza artificiale di Khan Academy. Microsoft ha dichiarato martedì che le due società collaboreranno anche per esplorare opportunità per migliorare le applicazioni dell’intelligenza artificiale per l’insegnamento della matematica attraverso l’intelligenza artificiale generativa.

Stiamo lanciando una newsletter basata sull’intelligenza artificiale! sottoscrizione Qui Per iniziare a riceverli nelle vostre caselle di posta il 5 giugno.