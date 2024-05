iMessage non funziona per alcuni utenti poiché aumentano i rapporti di interruzione

Linea superiore

Giovedì pomeriggio è stata segnalata un’interruzione diffusa nel servizio di messaggistica istantanea di Apple, con migliaia di utenti che hanno segnalato problemi Downdetectoranche se Apple ha riferito poco dopo le 19:00 che il problema era stato “risolto”.

Sono state segnalate più di 10.000 interruzioni. (Illustrazione di Jakub Purzycki/Noor Foto via … [+] Immagini Getty) Noor Foto tramite Getty Images

Aspetti principali

Circa 13.642 segnalazioni di interruzione sono state archiviate su Downdetector.com alle 18:00 ET. Il 75% delle segnalazioni di interruzione inviate sul sito hanno segnalato problemi nell’invio dei messaggi. Pagina Stato del sistema Apple Poco dopo le 19:00 ET, il problema è stato “risolto”, indicando che alcuni utenti erano interessati tra le 17:49 e le 18:35 ET. Utenti di Apple non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Forbes.

Ricevi avvisi di testo per le ultime notizie da Forbes: attiviamo avvisi di messaggi di testo in modo da conoscere sempre le storie principali che compongono i titoli della giornata. Avvisi via SMS al numero (201) 335-0739 o iscriviti qui.

Sfondo principale

Le interruzioni di iMessage vengono generalmente risolte da Apple poco dopo l’inizio. Un’interruzione di iMessage e FaceTime nel 2022 ha interessato migliaia di utenti, ma è stata risolta da Apple in circa 30 minuti. il bordo menzionato. A febbraio si è verificata un’interruzione della rete cellulare a livello nazionale che ha interessato i clienti AT&T, Verizon e T-Mobile, costringendo AT&T a ripristinare circa tre quarti della sua rete dopo che l’interruzione è durata circa 7 ore. I portavoce di T-Mobile e Verizon hanno detto a Forbes che le loro reti funzionavano normalmente durante l’interruzione, ma alcuni clienti hanno riscontrato problemi quando “chiamavano o inviavano messaggi a clienti serviti da un altro operatore”.

Lettura approfondita

AT&T afferma di aver ripristinato la rete dopo l’interruzione del servizio cellulare a livello nazionale (Forbes)

iMessage è stato riavviato (il bordo)