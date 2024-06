ZONA ACQUA FERMA: Florida 4, Oklahoma State 2 – I giovani lanciatori si collegano

Prossima partita: contro Clemson 07/06/2024 | 07 giugno (venerdì)

contro. Clemson



Quello che è successo: I Gators hanno preso un vantaggio iniziale nel primo Jake Clemente Quindi conservateli come antidolorifici Frank Menendez E Fisher Jameson La testa di serie numero 1 e ospitante dell’Oklahoma State ha terminato, 4-2, lunedì pomeriggio il torneo regionale di Stillwater (Okla.). I Gators n. 3 in classifica (32-28) hanno vinto quattro delle cinque partite distrettuali e vendicato la loro unica sconfitta – una sconfitta al secondo turno contro i Cowboys venerdì sera – con due vittorie consecutive sullo stato dell’Oklahoma in meno di 24 ore. eliminare i Cowboys. Giocatore della difesa Ashton Wilson Ha avuto due corse in solitaria nel terzo inning. Michael Robertson Ha aggiunto un singolo RBI nel quarto e Tyler Shelnutt Ha segnato un homer da solista nel sesto per tenere conto del punteggio dei Gators.

Giocatore: Destro Fisher Jameson , dopo una breve e inefficace uscita nella partita eliminatoria di domenica contro il Nebraska, è tornato dominante lunedì. Jameson ha sostituito Menendez con due eliminati nel sesto inning e ha ritirato tutti i 10 Cowboys che ha affrontato per registrare la parata e far guadagnare a Menendez la sua prima vittoria in carriera.

Statistica sorprendente: Il centrocampista Wilson, che è stato aggiunto alla formazione a fine stagione a causa di infortuni, è stato nominato MVP regionale. Ha segnato .429 (9 su 21) allo Stillwater Regional dopo essere entrato nel torneo NCAA battendo .231 (6 su 26) in un tempo di gioco limitato. Wilson ha segnato un homer, tre doppi e cinque RBI mentre i Gators hanno mantenuto viva la loro stagione.

Sotto i riflettori: Capo allenatore dei Gators Kevin O’Sullivan Dopo la vittoria di domenica sera contro l’Oklahoma State ha detto che se i Gators avanzano, i giovani tiratori dovranno farsi avanti. Lunedì hanno spuntato quella casella, a cominciare da Clemente. Clemente, una matricola in maglia rossa di Coral Springs, era appena al suo secondo inizio di carriera ed è stato in grado di dare ai Gators 3 inning effettivi e 1/3, aprendo la strada a Menendez e Jameson per fare lo stesso.

Giocatore della difesa Ashton Wilson Lunedì correrà al numero 1 per il suo singolo. (immagine: Giovanni Paternoster/Comunicazioni UAA)



Momento chiave: Il soccorritore mancino Menendez ha affrontato una situazione difficile quando ha sostituito il titolare Clemente con un eliminato e corridori in seconda e terza. I Gators si sono portati in vantaggio per 2-1 dopo una doppietta RBI Aidan Meola Nel quarto, quando Menendez è entrato per affrontare un battitore mancino Colin Brueggemann. Bruegemann ha ritirato un popup sul campo destro e Avery Ortiz Su una palla al volo a sinistra, preservando il vantaggio di Florida. Menendez è uscito barcollante da un altro jam nel quinto round, ed è stata opera sua. Ha caricato le basi senza nessuno eliminato e l’UF era in vantaggio per 3-1. Ha ritirato gli ultimi tre battitori, l’unico punto che ha segnato con una volata con il sacco. Menendez, una matricola di Miami, ha lanciato 2 inning e 1/3 da record in carriera.

Citazione dalla nota: “Sono davvero grato a questo gruppo di giocatori. Hanno avuto i loro alti e bassi durante tutto l’anno, ma ovviamente niente di tutto ciò ha importanza ora che siamo nella postseason.” — Coccodrilli bidirezionali prominenti Jack Calianone a ESPNU dopo la vittoria di lunedì

il prossimo: I Gators giocheranno contro Clemson n. 6 della classifica nazionale in un Clemson Super Regional al meglio di tre al Kingsmoor Stadium di Clemson, nella Carolina del Sud. La serie inizia venerdì o sabato. Gli orari e le date delle partite saranno annunciati dalla NCAA. Clemson ha sconfitto la Coastal Carolina nella Clemson Regional per avanzare a una superregionale per la prima volta in 14 anni.

Notabili



I Gators sono nella Super Regional per la 12a volta nella storia del programma e la 10a volta sotto la guida dell’allenatore Kevin O’Sullivan . Questo è il secondo posto consecutivo per i Supers della Florida.

. La Florida ha vinto il suo sedicesimo titolo NCAA e il decimo nell’era O’Sullivan.

La Florida è apparsa alle 24esime finali regionali. Le 24 presenze nelle finali regionali della Florida si sono classificate al secondo posto nella SEC. I Gators sono passati alle finali regionali in ciascuna delle ultime tre stagioni.

I Gators hanno vinto sette delle ultime otto partite di playoff del torneo NCAA.

Nel suo secondo inizio di stagione (16 aprile contro Jacksonville: 2.0 IP, 0 R, 2 H, 1 BB, 5 K) Clemente ha concesso solo una corsa su 3 inning e 1/3. È stato accusato di tre colpi consentiti, tre passeggiate e due strikeout.

La Florida ha messo l’uomo in vantaggio in base in ciascuno dei primi sei inning.

Shelnut ha segnato il suo 14esimo fuoricampo, compreso il primo nella postseason, portandosi al sesto posto.

Caglianoni ha esteso la sua serie di statistiche a 46 gare consecutive. Caglianoni ha segnato un gol in sicurezza in 56 delle sue 60 partite, raggiungendo in sicurezza in tutte le competizioni tranne una.

Wilson ha dato ai Gators un vantaggio di 2-0 nel terzo inning con un singolo al suo quinto e sesto punto in zona. Wilson ha concluso con un punteggio di 9 su 21 e si è guadagnato il titolo di Most Valuable Player allo Stillwater Regional.

Jameson ha lanciato 3 inning perfetti e 1/3 su quattro valide per assicurarsi la parata.

La serie di 139 reti consecutive della Florida è la terza più lunga nella storia del programma (27 maggio 2022-oggi).

I Gators sono 133-86 di tutti i tempi nel torneo NCAA. L’UF ha un record di 90-52 in 39 partite regionali NCAA.

La Florida è ora 4-5 di tutti i tempi contro l’Oklahoma State (3-3 in trasferta).

Lunedì le presenze ufficiali sono state 4.811.