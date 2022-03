Voci commerciali di Russell Wilson: i leader hanno offerto più scelte al primo round per l’acquisizione di Seahawks QB, secondo il rapporto

Gli ordini di Washington sembrano intenzionati a mettere il centrocampista ai vertici della classifica per la stagione 2022. Quel quarterback non sembra esserlo. Russel WilsonTuttavia, poiché Seattle ha rifiutato un’offerta di diverse scelte del primo round che avrebbero inviato il quarterback permanente del Pro Bowl a Washington, secondo Ian Rapoport della rete NFL.

Washington è stata attiva nel comunicare con altre squadre sull’acquisizione di un quarterback, secondo Rapoport. Washington, due anni dopo aver vinto la NFC East, sembra essere ben lontana dall’essere in grado di vincere un altro titolo di campionato – e forse anche di più – nel 2022. Washington è andata 7-10 la scorsa stagione ed è stato così. 7-8 con Taylor Hynek Come un quarterback titolare.

L’offerta commerciale rifiutata mostra l’ubicazione di entrambi i franchising a meno di due settimane dall’inizio della free agency. Washington è nel mercato per un quarterback, che si tratti di free agency o di un progetto imminente. Seattle, almeno per ora, sta con Wilson chiesto di recente Sulla possibilità di giocare per la capolista la prossima stagione.

“Amo la costa orientale, ma penso che la costa occidentale sia migliore per me ora”, ha detto Wilson. Durante un’intervista a “Oggi”. “Ho tutta la mia famiglia qui. Vengo da Richmond [Virginia]-So cosa vuoi dire. Ho persone che mi picchiano ogni giorno, tutti i miei amici e tutti dalla costa orientale”.

L’allenatore di Wilson Pete Carroll, della NFL Scouting Combine, ha dichiarato questa settimana che la squadra ha inviato chiamate su Wilson, che nove anni fa ha portato Seattle alla sua prima vittoria nel Super Bowl. Carroll ha aggiunto che la squadra non ha intenzione di separarsi dal centrocampista 33enne.

“In questo periodo dell’anno, ci sono conversazioni su tutti”, ha detto Carol, tramite Sam Fortier del Washington Post. “Parliamo di tutti ed è comune per noi avere conversazioni con le squadre su tutti i giocatori, in particolare i migliori giocatori. E questo non è cambiato. È stato lo stesso ogni anno che siamo stati qui.

“Non abbiamo intenzione di fare alcun passo lì, ma parla, John dovrebbe fare quei passi, come ha sempre fatto, ma niente di specifico”.

Wilson si trova sicuramente sul famoso Monte Rushmore Seahawks giocatori, un gruppo che probabilmente includerà anche il ricevitore della Hall of Fame Steve Larger, un giocatore d’angolo Richard Sherman E schiena contro schiena Marshawn Lynch. Sotto la guida di Wilson, i Seahawks hanno compilato un record di stagione regolare di 104-53-1. Seattle ha giocato i playoff otto volte durante il contratto di Wilson con la squadra, incluso il suo primo turno Energia nel 2013 e il titolo NFC nel 2014.

La stagione 2021 è stata dura per Wilson e i Seahawks. Sul 7-10, Seattle ha registrato la sua prima stagione perdente da quando era 7-9 nel 2011, la seconda stagione di Carroll con la franchigia. Ma dopo un anno in cui i Seahawks avevano solo tre scelte, attualmente ne hanno sei nel draft 2022, il che dovrebbe consentire loro di soddisfare molte delle loro pressanti esigenze all’inizio della stagione.