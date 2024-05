L’UCLA vince il campionato di pallavolo maschile NC 2024

(1) Battuta di pallavolo maschile dell’UCLA (2) Long Beach State 3-1 nel campionato di pallavolo maschile di NC State 2024 sabato 4 maggio. I Bruins sono ora campioni consecutivi e hanno ampliato i loro titoli in programma a 21, estendendo il record di tutti i tempi per i titoli nazionali di pallavolo maschile NCAA. Questa è stata la seconda volta in tre anni che Long Beach State ha raggiunto la finale (2022, 2024).

I campionati di pallavolo maschile dello stato NC 2024 si sono svolti dal 30 aprile al 4 maggio a Long Beach, in California, presso la Walter Pyramid. Domenica 21 aprile, il Comitato di pallavolo maschile della NCAA ha annunciato le otto squadre in competizione per il campionato nazionale 2024.

Di seguito è riportato uno sguardo al girone, al programma completo e alla cronologia del torneo.

Staffa del torneo di pallavolo maschile NCAA NC 2024

Fare clic o toccare qui per visualizzare la staffa interattiva e stampabile

Programma del torneo di pallavolo maschile NCAA NC 2024

*Tutti gli orari sono orientali. Fai clic o tocca ciascuna partita per guardarla dal vivo su ncaa.com

Domenica 21 aprile – Spettacolo di selezione

Martedì 30 aprile – Quarti di finale

Giovedì 2 maggio – semifinali

Sabato 4 maggio – Campionato Nazionale

Storia del torneo di pallavolo maschile NCAA NC 2024

Risalente al 1970, il campionato nazionale di pallavolo maschile dell’NC State è stato saltato nel 2020 a causa del COVID-19, con il primo trofeo del campionato in assoluto andato all’UCLA. I Bruins detengono 21 titoli nazionali, il che li rende la squadra più vincente nella storia di questo sport.

L’UCLA è stata incoronata campione nazionale 2023 dopo aver sconfitto le Hawaii in quattro set.

Di seguito puoi vedere un elenco di tutti i campioni di pallavolo maschile della NC dal 1970.