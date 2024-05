Notre Dame vs Maryland: aggiornamenti in tempo reale per il torneo di lacrosse maschile NCAA 2024

Notre Dame sta cercando il suo secondo titolo consecutivo di lacrosse maschile NCAA DI mentre il Maryland sta cercando il suo secondo titolo in tre anni.

Guarda di seguito l’intera storia del campionato della squadra anno per anno dal 1971.

anno eroe allenatore un risultato secondo classificato Host o posizione 2023 Notre Dame (14-2) Kevin Corrigan 13-9 duca Philadelphia, Pennsylvania. 2022 Maryland (18-0) John Tillmann 9-7 Cornell East Hartford, Connecticut 2021 Virginia (14-4) Lars Tiffany 17-16 Maryland East Hartford, Connecticut 2020 Annullato a causa del Coronavirus (COVID-19). — — — — 2019 Virginia (17-3) Lars Tiffany 13-9 Yale Philadelphia, Pennsylvania. 2018 Yale (17-3) Andy Shay 13-11 duca Foxboro, Massachusetts. 2017 Maryland (16-3) John Tillmann 9-6 Stato dell’Ohio Foxboro, Massachusetts. 2016 Carolina del Nord (12-6) Joe Breschi 14-13 (dopo l’estensione) Maryland Filadelfia 2015 Denver (17-2) Bill Tierney 10-5 Maryland Filadelfia 2014 Duca (17-3) Giovanni Danowski 11-9 Notre Dame Baltimora 2013 Duca (16-5) Giovanni Danowski 16-10 Siracusa Filadelfia 2012 Loyola (Maryland) (18-1) Charlie Tommy 9-3 Maryland Foxboro, Massachusetts. 2011 Virginia (13-5) Dom Starsia 9-7 Maryland Baltimora 2010 Duca (16-4) Giovanni Danowski 6-5 (dopo l’estensione) Notre Dame Baltimora 2009 Siracusa (16-2) Giovanni Disco 10-9 (dopo l’estensione) Cornell Boston 2008 Siracusa (16-2) Giovanni Disco 13-10 Johns Hopkins Boston 2007 Johns Hopkins (13-4) Dave Pietramala 12-11 duca Baltimora 2006 Virginia (17-0) Dom Starsia 15-7 Massachusetts Filadelfia 2005 Johns Hopkins (16-0) Dave Pietramala 9-8 duca Filadelfia 2004 Siracusa (15-2) Giovanni Disco 14-13 Marina Militare Baltimora 2003 Virginia (15-2) Dom Starsia 9-7 Johns Hopkins Baltimora 2002 Siracusa (15-2) Giovanni Disco 13-12 Princeton Rutgers 2001 Princeton (14-1) Bill Tierney 10-9 (dopo l’estensione) Siracusa Rutgers 2000 Siracusa (15-1) Giovanni Disco 13-7 Princeton Maryland 1999 Virginia (13-3) Dom Starsia 12-10 Siracusa Maryland 1998 Princeton (14-1) Bill Tierney 15-5 Maryland Rutgers 1997 Princeton (16-0) Bill Tierney 19-7 Maryland Maryland 1996 Princeton (14-1) Bill Tierney 13-12 (dopo l’estensione) Virginia Maryland 1995 Siracusa (13-2) Roy Simmons Jr 13-9 Maryland Maryland 1994 Princeton (14-1) Bill Tierney 9-8 (dopo l’estensione) Virginia Maryland 1993 Siracusa (12-2) Roy Simmons Jr 13-12 Carolina del Nord Maryland 1992 Princeton (13-2) Bill Tierney 10-9(2ot) Siracusa Pennsylvania 1991 Carolina del Nord (16-0) Dave Klarmann 18-13 Tucson Siracusa 1990 Siracusa* (13-0) Roy Simmons Jr 21-9 Loyola Maryland Rutgers 1989 Siracusa (14-1) Roy Simmons Jr 13-12 Johns Hopkins Maryland 1988 Siracusa (15-0) Roy Simmons Jr 13-8 Cornell Siracusa 1987 Johns Hopkins (10-3) Don Zimmerman 11-10 Cornell Rutgers 1986 Carolina del Nord (11-3) Willie Scruggs 10-9 (dopo l’estensione) Virginia Delaware 1985 Johns Hopkins (13-1) Don Zimmerman 11-4 Siracusa marrone 1984 Johns Hopkins (14-0) Don Zimmermann 13-10 Siracusa Delaware 1983 Siracusa (14-1) Roy Simmons Jr 17-16 Johns Hopkins Rutgers 1982 Carolina del Nord (14-0) Willie Scruggs 7-5 Johns Hopkins Virginia 1981 Carolina del Nord (12-0) Willie Scruggs 14-13 Johns Hopkins Princeton 1980 Johns Hopkins (14-1) Enrico Ciccarone 9-8(2ot) Virginia Cornell 1979 Johns Hopkins (13-0) Enrico Ciccarone 15-9 Maryland Maryland 1978 Johns Hopkins (13-1) Enrico Ciccarone 13-8 Cornell Rutgers 1977 Cornell (13-0) Richie Moran 16-8 Johns Hopkins Virginia 1976 Cornell (16-0) Richie Moran 16-13 (dopo l’estensione) Maryland marrone 1975 Maryland (11-3) Bud Beardmore 20-13 Marina Militare Johns Hopkins 1974 Johns Hopkins (12-2) Bob Scott 17-12 Maryland Rutgers 1973 Maryland (14-1) Bud Beardmore 10-9(2ot) Johns Hopkins Pennsylvania 1972 Virginia (11-4) Glenn Thiel 13-12 Johns Hopkins Maryland 1971 Cornell (13-1) Richie Moran 12-6 Maryland Hofstra

*Dopo il torneo del 1990, il Comitato per le infrazioni della NCAA stabilì che Paul Gait aveva giocato nel torneo del 1990 mentre non era idoneo. Secondo le regole NCAA, i record di Syracuse e Paul Gate per quel torneo furono liberati. La NCAA non riconosce il record di 3-0 del Syracuse e dell’allenatore Roy Simmons Jr., i 7 gol e 7 assist di Paul Gait e la sua partecipazione a quel torneo.