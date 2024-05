Prova pratica con i tracker Bluetooth Chipolo per Google Trova il mio dispositivo

È il 27 maggio e, come ci hanno detto sia Chipolo che Pebblebee, i sostituti Airtag compatibili con Google vengono spediti oggi. I due tracker Bluetooth Chipolo sono stati i primi ad arrivare a casa mia oggi, quindi mi concentrerò su di loro in questo pratico, ma puoi consultare la nostra guida per saperne di più sulle differenze tra i tracker Chipolo e Pebblebee. I due dovrebbero comportarsi in modo molto simile.

Tieni inoltre presente che questa è una prima impressione molto rapida dalla configurazione alle opzioni disponibili. Non ho ancora avuto il tempo di “perdere” questi tracker in natura e provare a trovarli. Lo esaminerò approfonditamente e lo confronterò con i tracker Pebblebee, gli Airtag di Apple e il Galaxy SmartTag 2 di Samsung in seguito.

Uno sguardo più da vicino a Chipolo ONE Point e CARD Point

Detto questo, concentriamoci sui follower di Cipolo. Ecco un breve promemoria delle loro specifiche:

Cipolo un punto Punto carta Chipolo progetto Cipolo un punto Foro portachiavi Punto carta Chipolo Sotto forma di carta di credito Dimensioni Cipolo un punto Diametro 37,9 mm Punto carta Chipolo 85,1 mm x 53,6 mm spessore Cipolo un punto 6,4 mm Punto carta Chipolo sirena Cipolo un punto 120dB Punto carta Chipolo 105dB Durata della batteria Cipolo un punto Fino a 1 anno (CR 2032 è sostituibile dall’utente) Punto carta Chipolo Fino a 2 anni (Programma di rinnovo e riciclaggio) Livello del numero di identificazione elettronica Cipolo un punto Grado di protezione IPX5, resistente agli schizzi Punto carta Chipolo IPX5, resistente agli spruzzi d’acqua Portata Bluetooth Cipolo un punto Fino a 200 piedi Punto carta Chipolo Fino a 200 piedi READ L'anteprima di Android 13 mostra come i telefoni Pixel possono eseguire lo streaming di app sul PC

Innanzitutto, c’è ONE Point, un tracker circolare con una batteria a bottone CR2032 rimovibile e uno slot per chiavi da attaccare, ad esempio, alle chiavi o alla borsa.

Poi c’è il Card Point, un sottile tracker a forma di carta di credito che entra facilmente nel portafoglio. Questa non ha una batteria rimovibile, ma Chipolo offre uno sconto del 50% sulla sostituzione se ricicli questa batteria una volta scaduta la durata prevista di 2 anni. Non ne sono un grande fan: i tracker ricaricabili di Pebblebee hanno un approccio ambientale migliore, ma Chipolo ha scelto di seguire questa strada per mantenere questi tracker sottili.

A prima vista, entrambi i modelli assomigliano esattamente ai dispositivi Chipolo e ai tracker Bluetooth autonomi di Apple. L’unica differenza è che i dispositivi compatibili con Google sono esclusivamente bianchi. I dispositivi che funzionano con la rete Apple sono disponibili solo in nero, mentre i tracker autonomi che funzionano su più piattaforme ma funzionano solo con l’app Chipolo sono disponibili in sei colori (bianco, nero, giallo, rosso, verde e blu).

Tuttavia, se guardi attentamente, troverai inciso “Chipolo CARD Point” sul retro della carta e “Chipolo ONE Point” all’interno del localizzatore circolare, una volta rimosso il coperchio della batteria. Questo dovrebbe aiutarti a distinguere tra questi se stai acquistando usato o se hai dei dubbi.

Configura i tracker Chipolo Trova il mio dispositivo

Collegare questi due localizzatori ai telefoni Pixel è stato molto semplice e veloce. Ho semplicemente fatto clic sul pulsante (al centro del tracker degli squilli, in basso a sinistra sulla carta) e ho sentito un suono mentre sul mio telefono appariva un pop-up. È simile alla notifica di accoppiamento rapido che ricevi quando provi a connettere per la prima volta un nuovo paio di auricolari Bluetooth al tuo telefono Android. READ Rumor: prevista una sorpresa per il primo anniversario di Zelda: Tears Of The Kingdom

Dopodiché, è un processo semplice da seguire. Ho letto l’avviso di responsabilità, ho aggiunto il tracker all’app Trova il mio dispositivo e mi sono iscritto alla rete Trova il mio dispositivo utilizzando il mio telefono perché la versione ufficiale non era ancora arrivata: tra l’altro, questo ha funzionato; Il mio telefono ora fa parte della rete. Quindi i tracker sono apparsi nell’app per me. Potrebbe essere necessario concedere l’accesso alla posizione e l’autorizzazione di prossimità all’app affinché tutto funzioni correttamente.

Cosa puoi fare con questi tracker Chipolo?

Nell’app Trova il mio dispositivo, CARD Point e ONE Point visualizzano le stesse opzioni. Dall’elenco posso vedere rapidamente se i tracker sono vicino a me oppure no. Quindi, quando ci clicco sopra, visualizzo l’ultima posizione nota sulla mappa, il livello della batteria e due opzioni per riprodurre un suono o condividere il dispositivo.

Cipolo scelse un suono simile alla suoneria del telefono, abbastanza forte e forte da poter essere sentito a diversi metri di distanza senza risultare stridulo o fastidioso. Questo dovrebbe tornare utile quando il tracker è nascosto alla vista.

C’è anche un localizzatore di prossimità che mi dice se mi sto avvicinando o allontanando dal localizzatore. Poiché questi tracker non hanno un chip ultra-wide, non esiste alcun rilevamento direzionale come puoi vedere sull’AirTag di Apple e sul Galaxy SmartTag 2 di Samsung. Sembra un’occasione mancata e spero che i futuri tracker di altri marchi dispongano di questa funzionalità.

Non ho ancora configurato la condivisione, ma dovrebbe essere utile per le chiavi e gli elementi che condivido con mio marito. In questo modo, possiamo ritrovarlo se lo perdiamo e utilizzarlo senza ricevere avvisi di tracciamento sconosciuti. READ Twitch prende di mira i flussi di sedere con una nuova regola che vieta "contenuti incentrati su parti intime del corpo per un lungo periodo di tempo"

Altre opzioni includono rinominare il tracker, assegnargli una categoria (borsa, bicicletta, fotocamera, cuffie, chiavi, telefono, tablet, portafoglio, ecc.) e rimuoverlo dal tuo account in modo che possa essere associato a un altro account.

Finora sono riuscito ad aggiungere entrambi i tag al mio account e vengono visualizzati su tutti i miei telefoni Android. Per rintracciarli su un altro telefono, l’app mi ha chiesto di inserire il mio PIN dal telefono su cui li avevo configurati per la prima volta, anche se sembrava trattarsi di una verifica solo una tantum. Questo non dovrebbe essere un problema per la maggior parte degli utenti che non cambiano spesso il proprio telefono, ma sarà un po’ fastidioso per chi recensisce il telefono come me. Apprezzo sicuramente il livello aggiuntivo di sicurezza e il fatto che sia monouso lo rende meno problematico.

Al momento fuori piove, quindi ho posizionato i due localizzatori nel mio piccolo appartamento e sono andato in giro cercando di testare la portata del Bluetooth (spoiler: è sufficiente per coprire il mio appartamento di 505 piedi quadrati o 47 metri quadrati) e il volume della suoneria. Nel complesso, sembrano svolgere il lavoro all’interno di questo quadro limitato.

Ma la vera prova arriverà più tardi, quando uscirò e userò effettivamente queste cose nella mia vita quotidiana. Saranno affidabili? Sarebbe facile ritrovarli se si perdessero? Trova la mia rete di Google è già abbastanza potente o sono necessari più telefoni per aderirvi? E quanto sono affidabili gli avvisi di tracciamento sconosciuti su Android e iOS? Tutte domande a cui cercherò di rispondere nella recensione più lunga e nel test comparativo.