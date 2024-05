Hades 2 sta entrando in accesso anticipato e puoi giocarci ora

Dopo Breve prova tecnica Quale Ha gridato un sacco di stronzatelo ha annunciato il famoso sviluppatore Supergiant Games Abisso 2 È in accesso anticipato, che dovrebbe durare fino alla fine dell’anno. Cosa significa questo? Semplice: puoi andare a Negozio di giochi epici O vapore E compralo subito per $ 30.

Questo design innovativo e infernale sembra progettato per i corridori veloci

Sulla pagina Steam del gioco, Supergiant Games ha spiegato cosa puoi aspettarti da esso Abisso 2Accesso anticipato, con importanti aggiornamenti in arrivo ogni pochi mesi.

“Ade II Nell’accesso anticipato ci sono in realtà più ambienti, nemici e personaggi doppiati rispetto alla versione completa dell’originale Ade Gioco. Ma non è completo e ci sono ancora aree, personaggi, nemici, eventi narrativi e sistemi principali.

Sebbene non sia ancora stata pianificata una data di fine per l’accesso anticipato, lo studio non è esattamente sicuro di quando Abisso 2 Ora riceverai la versione 1.0 completa e Supergiant ha detto che il gioco finale includerà un “set di funzionalità e contenuti più completo e più rifinito” con cose come risultati Steam e un finale “vero” della storia.

Supergiant Games ha dichiarato nel settembre 2023 che l’accesso anticipato per il roguelike a tema greco inizierà tra “Secondo trimestre 2024“, con la finestra di uscita collocata tra aprile e giugno di quest’anno. Ebbene, ormai a maggio, lo studio californiano ha annunciato una sorpresa a sorpresa Abisso 2 È in accesso anticipato, quindi le persone possono giocarci. Naturalmente, questo è disponibile solo su PC, il che significa che i giocatori su console, come me, dovranno aspettare un po’.

Tuttavia, varrà la pena aspettare. Kotaku Redattore senior Alyssa Mercanti, Chi ha scritto le impressioni sulla prova tecnica del gioco di ruolo roguelikeEgli ha detto Abisso 2 Si basa su Eccellenza per il suo predecessore 2020 Sentirsi “familiare e nuovo”. Aggiunge alcuni cambiamenti, incluso un focus sul nuovo personaggio giocabile Melino, ma mantiene una formula simile per creare un sequel che Mercanti ha detto è “esattamente come dovrebbe essere, e anche di più”. Ora, non devi crederci sulla parola. Vai a giocartelo tu stesso. (Oh, abbiamo anche dato un’occhiata allo Steam Deck.)

Dato che il gioco è in accesso anticipato, Abisso 2 È comunque certo che vedrà una serie di modifiche e aggiunte prima del suo rilascio ufficiale completo. Ricordati che Ade È stato lanciato in accesso anticipato a dicembre 2018 prima di ottenere la versione 1.0 completa quasi due anni dopo. In quel lasso di tempo, Supergiant ha ampliato e perfezionato il gioco di ruolo roguelike, risultando in un gioco migliorato che ha raccolto un sacco di elogi. Recensioni eccezionali E Innumerevoli premi. Forse potrebbe succedere la stessa cosa con Abisso 2 Dopo aver ottenuto la versione completa 1.0, ogni volta che ciò accade.