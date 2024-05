I Panthers firmeranno il veterano RB Rashad Penny, dice la fonte

CHARLOTTE, Carolina del Nord – Il backfield dei Carolina Panthers si sta affollando.

La squadra prevede di selezionare l’ex scelta del primo turno Rashaad Penny, accoppiandolo con l’allenatore Dave Canales dei loro giorni con i Seattle Seahawks, ha detto una fonte della lega a Jeremy Fowler di ESPN.

Il trasloco dovrebbe avvenire dopo il minicamp per principianti questo fine settimana.

Penny si unirà alla scelta del secondo turno del 2024 Jonathan Brooks, Chuba Hubbard, Miles Sanders e Raheem Blackshear nel backfield di Carolina.

Rashaad Penny ha avuto la sua migliore stagione NFL nel 2021, correndo per 749 yard e sei touchdown, quando l’allenatore dei Panthers Dave Canales era il coordinatore del gioco di passaggio dei Seahawks e il coordinatore offensivo della New Carolina Brad Idzik era un assistente offensivo. Thomas Shea – USA Today Sport

Brooks è appena uscito da un intervento chirurgico per riparare la lacerazione del legamento crociato anteriore che ha subito la scorsa stagione in Texas. Dopo il draft ha detto che si aspetta di essere autorizzato dal punto di vista medico in tempo per il training camp, ma potrebbe essere necessario ottenere un linebacker aggiuntivo mentre si inserisce nel sistema.

Benny conosce molto bene il sistema Canales, che si caratterizza per la sua funzionalità e versatilità. Ha avuto la sua migliore stagione con i Seahawks nel 2021 quando Canales era il coordinatore del gioco di passaggio e il nuovo coordinatore offensivo della Carolina Brad Idzik era un assistente offensivo. Si precipitò 119 volte per 749 yard e sei touchdown.

L’aggiunta di Penny potrebbe anche dare ai Panthers flessibilità nello scambio di Sanders, che ha perso il posto da titolare a favore di Hubbard la scorsa stagione, anche se il direttore generale Dan Morgan ha detto di vedere un “ruolo importante” per la scelta del secondo turno del 2019 da Penn State.

Penny, 28 anni, ha giocato la scorsa stagione con i Philadelphia Eagles, ma è apparso solo in tre partite e ha corso 11 volte per 33 yard.

Selezionato dai Seahawks al primo giro (27esimo assoluto) del draft 2018, ha corso per 1.951 yard e 13 touchdown in sei stagioni.