L'Atari 400 Mini è una bella fetta di storia dei videogiochi

Ora che la tendenza delle mini console ha già abbracciato la maggior parte delle grandi console di Nintendo, Sega e Sony, stiamo iniziando a entrare in aree più di nicchia. L'Atari 400 Mini non è una riedizione della console più popolare dell'azienda (che sarebbe la 2600). Non è pieno di nomi familiari. Ma anche questo è ciò che lo rende così interessante: il piccolo gadget è un modo simpatico e divertente per esplorare un'area molto specifica e formativa della storia dei videogiochi.

Come i suoi contemporanei, 400 mini È una versione in miniatura dell'originale. Si tratta di una piccola scatola di plastica beige degli anni '70, con la tastiera e lo slot per le cartucce che sono puramente decorativi. Apprezzo quanto sembri vecchia questa cosa. Anche i cavi HDMI e di alimentazione inclusi sono beige. Ha cinque porte USB (quattro anteriori e una posteriore), una porta HDMI e una porta USB-C per l'alimentazione. C'è un unico pulsante di accensione funzionale sul retro, insieme a una piccola luce rossa per farti sapere che è acceso. Ottieni anche un classico joystick Atari, dotato di una presa USB e l'aggiunta di alcuni pulsanti extra, tra cui un pulsante sulla spalla e un cerchio cliccabile attorno allo stick vero e proprio.

Questo è un dispositivo plug and play, quindi la configurazione è molto semplice. Non si connette a Internet e le impostazioni visive sono piuttosto standard. Sono disponibili due opzioni: la modalità 4:3 visualizza i giochi nelle proporzioni originali, mentre la modalità Pixel Perfect visualizza i pixel in quadrati. Hai anche la possibilità di aggiungere linee di scansione virtuali per imitare l'esperienza di gioco su un monitor CRT. A parte questo, non c'è molto da fare. Puoi scorrere i giochi in ordine alfabetico e hanno anche slot di salvataggio a livello di console, così puoi mettere in pausa e salvare i tuoi progressi in qualsiasi momento mentre giochi. Funziona tutto abbastanza bene, anche se mi ci è voluto un po' per riuscire a navigare nel menu utilizzando il grande joystick. READ Il My Nintendo Store rivela bonus e pacchetti preordine per Luigi's Mansion 2 HD (Regno Unito)

La parte più importante sono i giochi stessi. Il 400 Mini ha 25 giochi integrati che abbracciano l'era Atari a 8 bit. Include titoli attesi come Asteroidi E centopiedicosì come versioni leggermente più oscure come uno sparatutto a tema nautico Marina ondulata E Pouf sospeso, il gioco di Jeff Minter sul taglio dell'erba utilizzando un tosaerba rubato. La simulazione è solida e sono rimasto sorpreso dal funzionamento di alcuni di questi giochi. Non ho mai giocato Castelli di cristallo Prima – un platform in cui un orso cerca di scappare da una serie di labirinti magici – ma ho finito per passare ore a giocarci con mia figlia di otto anni, passando il joystick avanti e indietro. Allo stesso modo, sim spaziale Star Raiders II È ancora incredibilmente emozionante dopo tutti questi anni, ed ero così felice di scoprirlo Palla d'ariaun labirinto fantastico in cui giochi nei panni di un buttafuori.

È un elenco ben curato e ho trovato praticamente tutto, tranne le cose semplici Pallacanestro -Ancora giocabile secondo gli standard moderni. Il kit fa un ottimo lavoro includendo ciò che questo dispositivo può fare. E a differenza della maggior parte dei mini controller simili, il 400 Mini ha spazio per l'espansione. Varie porte USB ti consentono di collegare una varietà di controller e tastiere e puoi persino inserire un'unità flash per caricare i giochi. Ciò apre molte possibilità, soprattutto considerando quanto sia forte la scena homebrew di Atari.

Star Raiders II. Immagine: Atari