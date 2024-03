Non è ancora possibile eseguire sanzioni per tentativi effettuati dopo il calcio d'inizio

Abbiamo menzionato venerdì a Possibile errore nella nuova regola del kickoffil che può portare le difese a inseguire i punt durante i tentativi PAT senza conseguenze reali.

Dato che una penalità di meta determina solo il punto in cui viene effettuato il calcio e non cambia la formazione degli altri 21 giocatori, non c'è alcun reale svantaggio nel fare del proprio meglio per evitare un punto extra.

Dopo aver pubblicato la storia (e averne discusso venerdì BFT in diretta), abbiamo rilevato che in alcuni ambienti le squadre avranno la possibilità di effettuare un calcio di rigore per una meta dopo il calcio d'inizio. Quindi, ad esempio, se si verifica violenza durante un punt, la squadra che calcia può calciare la palla fuori dalla end zone e poi annullare l'attacco da 30 a 15 prima di iniziare il drive successivo.

Secondo la NFL non è così. “Non c'è alcuna opzione da implementare dopo il calcio d'inizio”, ha detto venerdì un portavoce della lega a PFT via e-mail.

Forse questo cambierà. Consideriamo l’ultima parte del riassunto di una pagina della nuova regola: “Il Gruppo di Lavoro delle Squadre Speciali continuerà a lavorare con il Dipartimento Arbitri per esaminare eventuali disposizioni approvate e/o linguaggio aggiuntivo che potrebbe essere necessario per supportare questa nuova regola. Questo linguaggio sarà rivisto con i club, sarà diffuso per commenti e finalizzato all'assemblea dei soci di maggio.

In teoria, questo processo potrebbe essere utilizzato per affrontare la vulnerabilità “kick-kick”. E sì, la soluzione più semplice è dare alla squadra che calcia la possibilità di maltrattare il tiratore prova dopo calcio.

Ma considera questo. Cosa succede se la squadra in ricezione restituisce il calcio per un touchdown? L'attacco inizia quindi a spingere al 15esimo punto della difesa? Sarebbe strano, per usare un eufemismo, che un touchdown venisse tolto dal tabellone a causa di una penalità che non si è verificata durante quella giocata.

Ecco perché non hanno dovuto affrettarsi ad implementare la nuova regola del kickoff. Avrebbero dovuto impiegare un paio di mesi per continuare a pensare a tutto, identificare eventuali problemi e risolverli, se potevano essere risolti.

E in bocca al lupo per risolvere il problema delle difese che non hanno motivo di non fare del loro meglio per bloccare ogni pacca. Non esiste davvero una buona soluzione, almeno nessuna a cui possiamo pensare. Non esitare a Suggerisco qualsiasi cosa tu possa avere.