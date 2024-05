Playoff NBA: la panchina dei Pacers vince consecutivamente sui Bucks, Damian Lillard

I Milwaukee Bucks hanno recuperato una stella in una partita 6 imperdibile contro gli Indiana Pacers.

Ma nonostante il gioco di Damian Lillard, la strenua difesa e la profondità superiore dei Pacers hanno dato loro il vantaggio nella vittoria per 120-98. L’Indiana ha vinto la serie 4-2 ed è ora al secondo turno dei playoff NBA per la prima volta dalla stagione 2013-14.

Lillard ha segnato 28 punti (tiri 7 su 16), anche se era chiaro che non poteva muoversi così velocemente e agevolmente come al solito a causa del tendine d’Achille destro. I Pacers hanno difeso Lillard a tutto campo, logorandolo e chiedendo ai Bucks di prendersi diversi secondi prima di entrare in attacco su ogni possesso.

Con l’allenatore Doc Rivers che manteneva Lillard entro un limite di minuti, Milwaukee aveva bisogno che altri si assumessero la responsabilità di segnare. Brook Lopez ha segnato 20 punti, Bobby Portis ha aggiunto 20 punti, mentre Khris Middleton ha contribuito con 14 punti. Ma Patrick Beverley è riuscito a segnare solo sei punti tirando 3 su 11, pur dovendo farsi carico dell’onere di gestire la palla per una squadra di Bucks che è appena crollata.

TJ McConnell ha segnato 20 punti dalla panchina per aiutare i Pacers a superare i Milwaukee Bucks in Gara 6 della loro serie di playoff al primo turno. (Foto di Dylan Boyle/Getty Images)

L’ultima volta che l’Indiana è arrivata al primo turno dei playoff è stato 10 anni fa. Paul George era il capocannoniere della squadra e Frank Vogel era l’allenatore. I Pacers raggiunsero le finali della Eastern Conference, perdendo contro i Miami Heat in sei partite.

La panchina dei Pacers è arrivata alla grande

La profondità sarebbe già stata una responsabilità per i Bucks con Giannis Antetokounmpo e Lillard infortunati. Tuttavia, la panchina dell’Indiana ha fatto la differenza nella partita, portando energia, mantenendo il ritmo e segnando gol mentre Milwaukee non ha avuto risposta.

Obi Toppin ha segnato 21 punti con otto rimbalzi mentre TJ McConnell ha aggiunto 20 punti, tirando 7 su 9 dal campo con nove assist e quattro palle recuperate. In confronto, i Bucks hanno ottenuto solo 10 punti dalle loro riserve.

Entrando in Gara 6, McConnell aveva segnato una media di 7,4 punti durante la postseason. Tuttavia, ha segnato 10,6 punti a partita nella stagione regolare e ha tirato il 41% delle sue triple, quindi un breakout come questo era certamente possibile. (Anche se ha segnato 20 o più punti solo quattro volte in questa stagione). Questo è arrivato in un momento perfetto per i Pacers.

Toppin stava segnando 10,6 punti a partita in Gara 6, che è vicino alla sua media stagionale di 10,3 punti. I suoi 21 punti sono stati il ​​quinto totale più alto registrato dal professionista al quarto anno in tutta la stagione.

Indiana ha ottenuto 19 punti da Pascal Siakam e Tyrese Haliburton ne ha segnati 17. Anche i Pacers hanno ottenuto un forte contributo con 15 punti di Aaron Nesmith e 14 di Andrew Nembhard. Ma quella notte è stata la panchina dei Pacers a brillare.

Lillard è stata una decisione presa durante la partita

Con la stagione dei Bucks in pericolo, la disponibilità di Lillard era incerta fino a poco prima dell’inizio della partita. Lui e Antetokounmpo erano stati indicati come decisioni durante la partita giovedì scorso, ma Lillard aveva una prognosi più positiva.

La stella di Milwaukee è stata indicata come discutibile per la partita a causa di un infortunio al tendine d’Achille che si è aggravato in Gara 3, mentre Antetokounmpo era discutibile per uno stiramento al polpaccio che lo ha messo da parte dal 9 aprile.

I Bucks non hanno preso alcun rigore pre-partita per Gara 6, ma l’allenatore Doc Rivers ha detto ai giornalisti che entrambi i giocatori “Ha avuto un ottimo allenamento“.

Era una telenovela per i Bucks, che corrispondeva alla drammatica stagione regolare per una squadra che aveva giustificato le speranze di campionato dopo aver scambiato per Lillard. Si sperava che Antetokounmpo potesse tornare rapidamente dopo aver saltato le ultime tre partite della stagione regolare, ma Lillard è stato costretto a guidare la squadra senza di lui.

Lo sforzo ha avuto un inizio incoraggiante con una grande vittoria in Gara 1, ma la situazione è diventata un incubo quando i Pacers hanno vinto Gara 2 e 3, con Lillard che ha aggravato un infortunio in quest’ultima. Indiana ha vinto Gara 4 ed era in buona posizione per chiudere la serie, ma i Bucks hanno risposto con una vittoria sorprendentemente dominante in Gara 5.

Ma i Bucks non sono riusciti a portare lo slancio in Gara 6.