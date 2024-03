Nashville SC – Inter Miami 2-2 (7 marzo 2024) Analisi della partita

Luis Suarez ha segnato nei minuti di recupero e Lionel Messi ha segnato poco dopo l'intervallo aiutando l'Inter Miami a pareggiare 2-2 contro il Nashville giovedì sera nella CONCACAF Champions Cup.

Le due squadre si incontreranno mercoledì sera a Miami nella gara di ritorno degli ottavi di finale in casa, dove Miami ha un vantaggio decisivo grazie alla regola dei gol in trasferta.

– Streaming su ESPN+: LaLiga, Bundesliga e altro (Stati Uniti)

Suarez ha pareggiato con un gol al quinto minuto di recupero con un colpo di testa su cross del suo ex compagno di squadra del Barcellona Sergio Busquets. Messi ha portato l'Inter Miami in vantaggio con il suo primo gol in CONCACAF al 52'.

Jacob Schavelborg ha segnato al quarto minuto e poi di nuovo al 47esimo minuto dopo l'intervallo portando il Nashville in vantaggio per 2-0. La squadra di casa pensava di essere in vantaggio per 3-1 quando Shaq Moore segnò all'83', ma il gol fu annullato per fuorigioco.

Tutti gli occhi erano puntati su Messi.

Una volta programmata la partita la scorsa settimana, i prezzi dei biglietti sembravano pronti a salire, in modo simile alla prima visita di Messi a Nashville lo scorso agosto nella finale di Coppa di Lega. I biglietti sono rimasti disponibili giovedì, anche se le magliette rosa di Messi erano comuni al Giudice Park. I tifosi hanno anche scandito ripetutamente il nome dell'otto volte vincitore del Pallone d'Oro.

Messi ha segnato nei regolamenti e ha trasformato il primo tiro sui calci di rigore l'ultima volta che queste squadre hanno giocato qui. Giovedì sera ha dovuto essere un po' più paziente.

I giocatori dell'Inter Miami festeggiano dopo aver segnato un gol nel finale contro il Nashville nella CONCACAF Champions Cup.

Ha sprecato un'occasione al 13' cercando di deviare la palla all'interno del limite sinistro della porta da metà area con un calcio di sinistro che è andato a lato – e poi sembrava chiedersi come avesse fatto a non segnare. Il portiere del Nashville Joe Willis ha bloccato il tiro di Messi con il piede destro al 37' dalla cima dell'area di rigore.

Un calcio di rigore ha dato una possibilità a Messi poco prima dell'intervallo nei tempi di recupero, ma il suo calcio di punizione ha colpito il muro del Nashville. Julien Gressel ha provato a inseguire la palla e a metterci sopra il piede destro, solo per vedere Willis soffocare il tiro alla fine del tempo.

Schavelburg ha portato il Nashville in vantaggio subito dopo il calcio d'inizio, segnando su Drake Callender su un passaggio di Moore e mettendo la palla sotto la traversa prima di inginocchiarsi e celebrare il vantaggio iniziale. Schafelburg ha segnato dalla sinistra su passaggio di Sean Davis per il 2-0.

Non è durato perché Messi ha finalmente fatto quello che tutti si aspettavano.

Suarez ha trovato il suo ex compagno di squadra del Barcellona Messi appena fuori dall'area di rigore e ha usato il piede sinistro per premere la palla tra le dita destre tese di Willis e all'interno del palo sinistro al 52' per portare Miami sul 2-1.

Messi ha avuto un piccolo spavento alla fine del regolamento quando il difensore del Nashville Lucas McNaughton gli ha pestato il polpaccio sinistro. Uno degli allenatori ha controllato Messi, che è rimasto in campo.

Prima della partita, il Nashville ha annunciato un prolungamento del contratto con il centrocampista tedesco Hani Mokhtar per mantenere il giocatore dell'anno della MLS 2022 e il vincitore della Scarpa d'Oro con il club fino al 2026. Il Nashville ha anche un'opzione per il 2027 per il due volte All-Star, che è il capocannoniere del club. Leader di tutti i tempi in gol, assist e punti.

Callendar blocca il tiro di Mokhtar, che rimbalza sul palo al 23'.

In questa storia sono state utilizzate informazioni dell'Associated Press.