Il curioso asteroide Salam, avvistato dalla navicella spaziale Lucy della NASA, è un bambino cosmico

Quando la NASA La missione di Lucia Dopo essere passato vicino all’asteroide vicino alla Terra Dinkenish lo scorso novembre, ha scoperto che Dinkenish aveva una compagna: una piccola luna che gli astronomi hanno subito chiamato Salaam. Ora gli scienziati hanno misurato l’età di Salam. Si stima che il piccolo Salam si sia separato dal suo partner più grande Dinkenish solo 2 o 3 milioni di anni fa, rendendo Salam un bambino piccolo. Sistema solare Naturalmente gli standard.

Trova le età Asteroidi “È importante capirlo, e questo pianeta è notevolmente giovane rispetto all’età del sistema solare, il che significa che si è formato abbastanza di recente.” Colby Merrill Uno studente di dottorato alla Cornell University, A dichiarazione .

Immediatamente dopo la scoperta di Slam da parte di Lucy, Merrill e i suoi colleghi iniziarono a indagare sulle dinamiche dell’asteroide appena scoperto e iniziarono a costruire un modello di come Slam orbita attorno a Dinkenish. Sembra probabile che la pace consistesse in detriti sciolti espulsi da Dinkenish; Supponendo questa origine, il team potrebbe utilizzare un modello del genere per stimare l’età dell’asteroide.

Tradizionalmente, gli astronomi datano un asteroide contando il numero di crateri che hanno creato un buco nella sua superficie; Più crateri ci sono, più a lungo l’asteroide dovrà subire tali impatti. Ma Merrill e i suoi colleghi hanno utilizzato un metodo diverso. Hanno simulato la formazione di Slam da Dinkenish in una serie di diverse condizioni iniziali e hanno aspettato che Slam raggiungesse l’orbita intravista da Lucy lo scorso novembre.

L’equipaggio ha simulato un milione di scenari che hanno portato alla creazione di un oggetto pacifico. Lo scenario medio fa risalire Salam a 3 milioni di anni, mentre il risultato più comune era più vicino a 2 milioni di anni. Se uno qualsiasi di questi numeri fosse vero, Salam potrebbe essere più giovane L’omonimo di Lucy Australopithecus afarensis, un antenato umano di 3,2 milioni di anni scoperto in Etiopia negli anni ’70.

Questo stesso metodo potrebbe aiutare a datare altri sistemi di asteroidi binari in futuro. Dinkenish fa parte del 15% stimato degli asteroidi vicini alla Terra che hanno partner binari. “Conoscere l’età di questo singolo corpo può aiutarci a comprendere la popolazione nel suo complesso”, ha affermato Merrill nella stessa dichiarazione.

Per quanto riguarda Lucy, ha appena iniziato il suo epico tour del sistema solare. Il prossimo asteroide sul suo cammino si trova tra… Marte E Giove è 52246 Donald Johansson, che Lucy visiterà nel 2025. Poi, tra il 2027 e il 2033, Lucy volerà vicino a otto asteroidi troiani, oggetti che condividono l’orbita di Giove. il Sole