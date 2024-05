Jerry Seinfeld si riunisce con il suo cast e i suoi amici ombra per un cortometraggio Pop-Tarts

Pop-Tarts pareggia i conti con Jerry Seinfeld.

Il marchio di tostapane e pasticceria ha condiviso un cortometraggio satirico in risposta al film Netflix del comico Non congelato, uscirà il 3 maggio. Seinfeld (e il suo debutto alla regia) offre uno sguardo immaginario e divertente sull’invenzione delle Pop-Tarts, e poiché le Pop-Tarts non erano dietro al film, la compagnia ha risposto con un video satirico su Youtube.

Il cortometraggio intitolato “Non congelato “Una commedia sulle crostate, ma lo scherzo è su Jerry” inizia con uno schermo nero. Il testo appare per fornire allo spettatore il contesto della situazione, leggendo: “Quando Jerry Seinfeld ha diretto il film, Non congelatoHa indicato 221 prodotti per la colazione marchiati senza la dovuta autorizzazione o approvazione legale. Ciò ha dato luogo ad un incontro”.

IL Comici in macchina che prendono il caffè La star entra in una sala conferenze presso la sede della Pop-Tarts a Battle Creek, nel Michigan. Viene invitato a sedersi e gli viene posto davanti un piatto di dessert gelato. Diverse persone in giacca e cravatta siedono dall’altra parte del tavolo e una grande mascotte dei Pop-Tarts sta in piedi dietro i dirigenti. Uno degli uomini si presentò come Kelman P. Gasworth, presidente della Pop-Tarts Company.

“Ho appena realizzato un intero film sulle Pop-Tarts”, risponde allegramente Seinfeld, tuffandosi in un piatto di Pop-Tarts.

Jerry Seinfeld affronta Tartie.

“Davvero?” “Bene, bene, non è qualcosa”, dice Gasworth con una risata, prima di cambiare rapidamente tono. “Pensi che forse sia questo il motivo per cui sei qui?”

“Mi colpisce”, l’attore alza le spalle, buttando giù un’altra Pop-Tart.

“Mi risulta che tu non abbia richiesto né ricevuto il permesso di utilizzare il nostro prodotto nel tuo film”, continua Gasworth, facendo una pausa mentre la mascotte di Pop-Tart gli sussurra qualcosa all’orecchio.

“Cosa dicono che sia?” chiede Seinfeld.

“Ciò che Tartee chiede è: ‘Hai familiarità con il concetto di violazione del marchio?’ Gasworth risponde e Seinfeld risponde che sembra “complicato”.

“In realtà, è abbastanza semplice. “Vede, signor Seinfeld, lei ha preso qualcosa di nostro, e ora prenderemo qualcosa di suo”, risponde Gasworth in tono inquietante “Mostraglielo, Tarty.”

Tarty rimuove una tenda per rivelare tre persone bloccate in una gabbia.

“Schmubby, Jackie Chilis e Soup Nazi!” Seinfeld risponde con orrore. “I miei personaggi!”

Schmoopie (Ali Wentworth) e Soup Nazi (Larry Thomas) sono apparsi nello stesso episodio su un severo proprietario di un chiosco di zuppe. Jackie Chiles (Phil Morris) è l’avvocato di Kramer nella sitcom.

Schmoopy, Jackie Chili’s e il Soup Nazi di Seinfeld.

“Sono i miei personaggi adesso, signor Seinfeld”, dice Gasworth nel cortometraggio “Dimmi, come ti senti quando ti rubano le idee e poi ne fanno quello che vogliono?”

“Vuoi dire tipo amiciSeinfeld ha scherzato.

I due hanno litigato avanti e indietro prima che Seinfeld interrompesse l’uomo d’affari, dicendo che doveva andarsene perché doveva esibirsi.

“No, non farlo. Non sei più un comico, lo sono io”, avverte Gasworth.

All’improvviso, il Presidente dei Pop-Tarts appare sul palco di uno spettacolo comico, indossando lo stesso abito dell’incontro e sotto i riflettori.

“Perché Frankenstein indossa una giacca sportiva? Non è una degustazione di vino, stiamo terrorizzando gli abitanti del villaggio!” Dà un pugno e smette di ridere ma non riceve nulla. Alza anche la mano per bloccare la luce e vedere se c’è qualcuno tra la folla.

Mentre la maggior parte dei posti sono vuoti,… Film sulle api L’attore sta guardando.

Jim Gaffigan, Jerry Seinfeld, Fred Armisen e Melissa McCarthy in “Unfrosted”.

“È un lavoro duro”, dice Seinfeld a un altro membro del pubblico, dando a Gasworth un pugno di sostegno.

Il video termina con un messaggio su Non congelato Uscirà il 3 maggio. Il testo sullo schermo specifica “Non offerto da Pop-Tarts”.

La clip impertinente è solo una battuta divertente. Pop-Tart Video Youtube Ha lo scopo di celebrare l’uscita del film e il 60° anniversario del marchio.

Netflix Ha anche pubblicato un cortometraggio insieme al cortometraggio Pop-Tarts. In esso, Seinfeld tenta di promuovere il regista di documentari e televisione Ken Burns Non congelato Per contribuire a dargli un po’ di “peso”. Burns rifiuta categoricamente perché Seinfeld non ha “fatto le ricerche necessarie”. Seinfeld ha scritto e diretto il cortometraggio e il lungometraggio.

Non congelato Ha un cast stellare tra cui Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Hugh Grant, Amy Schumer, Max Greenfield, Christian Slater, Bill Burr, Daniel Levy, James Marsden, Jack McBrayer, Thomas Lennon, Bobby Moynihan, Adrian Martinez, Sarah Cooper e Fred. Armisen.

Julian Seinfeld (a sinistra), Shepherd Seinfeld, Jessica Seinfeld, Jerry Seinfeld e Sasha Seinfeld partecipano alla premiere di Unfrosted a Los Angeles il 30 aprile 2024.

Proprio come la tesa sala del consiglio nella clip di YouTube, il film Netflix è ambientato nel Michigan, nel 1963, quando “Kellogg’s e Post, acerrimi rivali nel settore dei cereali, competono per creare un dolce che cambierà per sempre il volto della colazione. ”

La commedia è stata presentata in anteprima martedì 30 aprile e la famiglia Seinfeld si è unita a lui sul tappeto rosso per festeggiare. Sua moglie, Jessica Seinfeld, e i loro tre figli – i figli Julian, 21 anni, e Shepherd, 18, e la figlia Sasha, 23 – sono stati fotografati alla première del film a Los Angeles.