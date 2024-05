Adam Driver si unisce a Cate Blanchett nel prossimo film di Jim Jarmusch

Adam Driver, Mayim Bialik, Tom Waits, Charlotte Rampling, Indya Moore e Luka Sabbat si sono uniti al cast dell’attesissimo film di Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother.

Si uniscono a Cate Blanchett e Vicky Cripps, che in precedenza si diceva fossero le protagoniste dopo essere state fotografate sul set. “Father, Mother, Sister and Brother” ha recentemente concluso le riprese a Parigi dopo essere stato girato a Dublino, in Irlanda e nel nord-est degli Stati Uniti. La post-produzione è iniziata a New York e il film dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno.

“Padre, madre, sorella e fratello” è un trittico, che segue tre storie separate ambientate in paesi diversi e incentrate sulle relazioni tra i figli adulti, i loro genitori un po’ distanti e tra loro. La prima parte, “Father”, è ambientata sulla costa orientale degli Stati Uniti nordorientali, “Mother” a Dublino, Irlanda, e “Brother” a Parigi, Francia.

Padre, madre, sorella e fratello è probabilmente uno dei film più personali di Jarmusch, una “commedia intrecciata con fili di malinconia” e “studi di carattere silenziosi, osservativi e non giudicanti”, come afferma la descrizione del film. Jarmusch aveva precedentemente suggerito che “Father, Mother, Sister and Brother” avrebbe avuto un forte elemento musicale.

Jim Jarmusch film “Padre, madre, sorella, fratello”

Carol Bethuel

Il film ritorna alla squadra di Jarmusch con Adam Driver, che lo ha diretto in “Patterson” e “I morti non muoiono”. Driver parteciperà al Festival di Cannes per sostenere il titolo in concorso di Francis Ford Coppola, “Megalopolis”, di cui è protagonista.

I produttori sono Charles Gilbert (“Annette”), Joshua Astrachan, Carter Logan e Attila Yosser. Il film è prodotto e presentato da Saint Laurent Prods, guidata dal direttore creativo della casa di moda Anthony Vaccarello, MUBI e The Apartment (una filiale di Fremantle) insieme a Badjetlag di Jarmusch e CG Cinema di Gillibert. Coprodotto dall’irlandese Richard Bolger e Conor Barry di Hail Mary. Il film è stato sostenuto anche da Fís Éireann/Screen Ireland e ha ricevuto un finanziamento azionario da Cinema Inutile.

I distributori che hanno pre-acquistato il film sono Weltkino in Germania e Les Films du Losanges in Francia. The Match Factory gestirà le vendite internazionali e Gersh rappresenterà i diritti per il Nord America. I finanziatori erano Cofiloisirs e Three Point Capital.

La stimata troupe principale comprende i direttori della fotografia Frederic Elms e Yorick Le Saux, gli scenografi Mark Friedberg e Marco Bittner Rosser, il montatore Afonso Gonsalves, la costumista Catherine George, il sound designer Robert Hine e la direttrice del casting Ellen Lewis.

Jim Jarmusch è rappresentato da Bart Walker della Gersh Agency, Victoria Cook e Hayden Goldblatt di Francoforte, Cornett, Klein & Sales.