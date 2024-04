Eclissi solare totale, sorgere di Marte e Saturno, sottile mezzaluna lunare, cometa 12P

Quali sono alcuni dei momenti salienti dello skywatching nell'aprile 2024? Presa Marte E Saturno altezza e Giove Uscire con la cometa 12P. Più NASA Sia che tu stia andando verso l'eclissi totale o guardando da lontano, hai coperto l'eclissi totale.

Tempo totale di eclissi!

L’8 aprile si assisterà ad un’eclissi solare totale in tutti gli Stati Uniti. Le aree degli Stati Uniti al di fuori della totalità godranno di un'eclissi parziale e potranno partecipare alla trasmissione dell'eclissi online in diretta della NASA!

Punti salienti

Versione video

Cosa c'è di nuovo ad aprile? Alcuni pianeti sono più facili da individuare, c'è ancora tempo per osservare la cometa 12P e come godersi l'eclissi solare di questo mese se non sei nel percorso della totalità.

Per alcuni giorni nella prima metà di aprile, i mattinieri possono osservare al mattino Marte e Saturno sorgere insieme. Osservandolo circa mezz'ora prima dell'alba, è basso a est, circa 10 gradi sopra l'orizzonte. Saranno più vicini al cielo il 10 e 11 aprile, ma rimarranno molto vicini al cielo per tutta la seconda settimana di aprile.

Adesso, la sera del 10 aprile, potrete trovare la Luna con Giove ad ovest. Giove è facile da riconoscere come una luce brillante e fissa, bassa a ovest dopo il tramonto, per tutto il mese. A soli due giorni dall'inizio della sua fase di “luna nuova”, questa sera la luna mostra illuminato solo il 7% della sua superficie, formando una bellissima mezzaluna che brilla lì con il gigantesco pianeta Giove.

Questa è anche una buona notte per intravedere la cometa 12P/Pons-Brooks, che è diventata più luminosa e può essere facilmente vista con un binocolo o un piccolo telescopio, soprattutto se si riesce ad allontanarsi dalle forti luci della città. La cometa si troverà direttamente sotto la Luna, a destra di Giove, ma bisogna essere veloci, poiché la sua altitudine scende a meno di 10 gradi un'ora dopo il tramonto e poi tramonta un'ora dopo. Quindi dovrai avere una visione chiara dell'orizzonte e cercarlo al termine del crepuscolo. Se vuoi catturare questa cometa, fallo presto, perché sarà troppo vicina al Sole nel cielo per essere osservata dopo la metà di aprile, e più tardi, quando raggiungerà il punto più vicino alla Terra, sarà in viaggio verso l'esterno. dal Sole e sempre più debole.

Eclissi solare totale del 2024

C'è un'eclissi solare totale in arrivo, il che è piuttosto importante. Siamo stati davvero fortunati a vedere due eclissi totali di recente in un'ampia fascia degli Stati Uniti, la prima nel 2017 e ora l'8 aprile 2024. La prossima volta che un'eclissi del genere attraverserà gli Stati Uniti sarà tra 21 anni. . Se vivi dentro o vicino al sentiero della totalità, o viaggi lì per sperimentare l'eclissi, vivrai un'esperienza straordinaria.

Ma cosa succede se non riesci a vivere un'eclissi totale di persona? Cosa puoi aspettarti e come puoi ancora godertelo? Tanto per cominciare, la NASA lo ha seguito in diretta online, da più luoghi, mentre l'ombra della luna si sposta attraverso il paese. Unisciti a noi per guardare l'eclissi totale online, qualunque siano i tuoi piani.

Se ti trovi in ​​qualsiasi parte degli Stati Uniti al di fuori dell'ambito dell'eclissi totale, sperimenterai comunque un'eclissi solare parziale. La quantità di sole che la luna coprirà durante l'eclissi massima dipende da quanto sei lontano dal percorso della totalità.

Quando osservi un'eclissi parziale, dovrai comunque utilizzare protezioni per gli occhi specializzate, come occhiali per eclissi, un proiettore stenopeico o un telescopio con filtro solare. Uno dei modi più semplici è quello che la maggior parte di noi ha in cucina: un normale scolapasta. Queste sono eccellenti fotocamere stenopeiche che mostrano l'eclissi sulla Terra. Solo che i fiocchi di sole che si insinuano tra le foglie degli alberi fanno qualcosa di molto simile. È anche interessante notare lo strano modo in cui la luce solare si affievolisce durante un'eclissi, soprattutto nei luoghi in cui la Luna copre l'80% o più del disco solare.

La NASA ha una gamma di risorse per l'eclissi per aiutarti a prepararti per questo straordinario evento celeste. Sono disponibili informazioni sulla visualizzazione sicura, opportunità di citizen science e troverai anche un “Eclipse Explorer”, in cui puoi trovare i dettagli dell'eclissi per il tuo codice postale specifico.

Ovunque tu guardi, un'eclissi solare è un evento spettacolare. Quindi guardalo in tutta sicurezza e partecipa al live streaming online, perché è un evento da non perdere assolutamente.

Di seguito sono riportate le fasi lunari di aprile.