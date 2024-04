Beyoncé indossa un outfit Versace di ispirazione western agli iHeart Radio Music Awards 2024

Beyoncé sta facendo il paese dell'alta moda.

La cantante quarantaduenne di “16 Carriages” ha continuato il suo stile di ispirazione western agli iHeart Radio Music Awards 2024 di Los Angeles lunedì, dove è stata insignita dell'Innovator Award.

Celebrando l'uscita del suo primo album nel paese Cowboy Carterla star indossava un look d'archivio Versace in pelle dalla testa ai piedi, caratterizzato da una giacca di pelle con zip e dettagli Medusa dorati, un gilet di pelle con borchie e pantaloni di pelle decorati con cristalli della collezione Autunno/Inverno 1992 dell'etichetta.

La collezione è stata abbinata a scarpe a punta con loghi Medusa, un cappello da cowboy Medusa e cinture doppie.

Kevin Winter/Getty



Beyoncé ha usato l'onore come un'opportunità per chiedere l'accettazione, chiedendo a tutti di aprire le orecchie per godersi l'arte “senza preconcetti”.

Ha ricevuto il premio da Stevie Wonder, che ha descritto la star come una “vera visionaria” e in seguito l'ha ringraziata per “aver motivato il mondo a diventare un posto migliore”.

Dopo aver ringraziato Wonder, rivela che lui suona l'armonica nella sua versione della canzone “Jolene”, in cui appare. Cowboy Carter.

“Stasera mi avete definito un'innovatrice e vi sono molto grata per questo”, ha detto nel suo discorso. “L'innovazione inizia con un sogno. Ma poi devi realizzare quel sogno, e quella strada può essere molto accidentata. Essere innovativi significa vedere ciò che tutti pensano sia impossibile. Essere innovativi spesso significa essere criticati, il che spesso metterà alla prova la tua forza mentale.” .

Il giorno del suo rilascio Cowboy Carter, Beyoncé ha tenuto una festa per la firma dell'album a Tokyo dove indossava un vestito sexy da cowgirl. Per salutare i fan, la cantante di “Texas Hold 'Em” ha indossato un look monocromatico marrone composto da un vestito attillato in lattice, un trench, guanti da lavoro e tacchi con il cinturino. Ha coronato il tutto, letteralmente, con un cappello da cowboy.

La vincitrice del Grammy ha indossato cappelli da cowboy in diverse occasioni quest'anno, incluso al Loire Fashion Show durante la settimana della moda di New York, dove ha visto suo nipote Joels camminare lungo la passerella. Mentre era seduta in prima fila con sua madre, Tina Knowles, indossava un altro look monocromatico, questo un abito a fantasia grigia abbinato a un cappello da cowboy Stetson. Ha aggiunto un tocco glamour con i brillantini al suo abito e alla borsa Luar metallizzata.

Beyoncé e Tina Knowles alla sfilata della Loira.

Nina Westervelt/WWD tramite Getty



Quindi torniamo ai Grammy – prima Cowboy Carter Era stato annunciato e Beyoncé era già all'altezza della sua era country. Indossava un cappello da cowboy alla cerimonia di premiazione mentre sosteneva suo marito Jay-Z, che è stato insignito del Dr. Dre Global Impact Award.

Il suo Stetson sembrava una scelta estetica in quel momento: lo stile da cowboy stava avendo un momento! – ma pochi giorni dopo, ha rivelato che il suo nuovo album country stava arrivando e tutta l'atmosfera si è riunita.