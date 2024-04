Il Palazzo ha rivelato un importante aggiornamento sanitario per Re Carlo

Re Carlo III “tornerà presto ai suoi doveri pubblici” dopo la diagnosi di cancro, poiché i suoi medici sono “abbastanza soddisfatti dei progressi” che ha fatto finora nel suo trattamento, ha annunciato venerdì Buckingham Palace.

La prossima settimana il re e la regina Camilla effettueranno una visita congiunta di beneficenza in un centro oncologico, ed è in programma un ricevimento per accogliere l'imperatore Naruhito e l'imperatrice Masako del Giappone in visita di stato a Londra a giugno.

L'annuncio arriva quando al re è stato diagnosticato un tipo sconosciuto di cancro lo scorso febbraio e da allora ha portato avanti un programma reale notevolmente ridotto. Continua a sottoporsi a cure.

Una dichiarazione rilasciata dal palazzo venerdì afferma: “Sua Maestà il Re tornerà presto ai suoi doveri pubblici dopo un periodo di cure e recupero in seguito alla sua recente diagnosi di cancro”.

“Per contribuire a celebrare questo risultato, il Re e la Regina effettueranno una visita congiunta al centro di cura del cancro martedì prossimo, dove incontreranno medici specialisti e pazienti. Questa visita sarà la prima di una serie di impegni all'estero che Sua Maestà effettuerà a questo proposito.” Le prossime settimane.

“Inoltre, il Re e la Regina ospiteranno le Loro Maestà l’Imperatore e l’Imperatrice del Giappone per una visita di Stato a giugno, su richiesta del governo di Sua Maestà.

“Con l'avvicinarsi del primo anniversario dell'incoronazione, le Loro Maestà rimangono profondamente grate per la gentilezza e gli auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo durante le gioie e le sfide dello scorso anno.”

Il re Carlo III viene fotografato mentre lascia un ospedale di Londra il 29 gennaio 2024. La diagnosi di cancro del re è stata annunciata a febbraio.

La notizia è un aggiornamento positivo da parte della famiglia reale dopo un inizio difficile del 2024, con sia il re che sua nuora, la principessa Kate, che hanno rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro.

Un portavoce di Buckingham Palace ha detto venerdì che il re è “molto incoraggiato a riprendere alcuni dei suoi doveri pubblici e molto grato alla sua squadra medica per la loro continua cura e competenza”.

Il ritorno di Charles alle funzioni pubbliche (che erano state ridotte su consiglio dei suoi medici) arriva mentre le sue apparizioni sono aumentate lentamente nelle ultime settimane, suggerendo che la sua salute si sta muovendo in una direzione positiva.

Il Re ha sorpreso i media e i fan durante la sua apparizione la domenica di Pasqua alla chiesa di San Giorgio il 31 marzo, partecipando a un tour inaspettato e senza preavviso, stringendo la mano al pubblico per la prima volta da quando era stata annunciata la sua diagnosi di cancro.

La notizia della diagnosi è stata pubblicata pochi giorni dopo che il re era stato dimesso dall'ospedale dopo un intervento medico per curare un ingrossamento della prostata. In un briefing senza precedenti sulla salute del re, il palazzo ha annunciato il 5 febbraio che gli esami effettuati al momento dell'intervento hanno confermato la presenza di cancro. L'annuncio affermava che il re avrebbe continuato a condurre gli affari ufficiali dello Stato, ma avrebbe poi ridotto la sua produzione pubblica durante le cure.

Da allora non ha più intrapreso il consueto giro di visite e apparizioni personali in tutta la Gran Bretagna o nel Commonwealth che era solito fare.

La diagnosi di cancro di Carlo è stata seguita da un secondo grave colpo alla salute della famiglia reale, quando la principessa Kate ha annunciato che anche gli esami successivi all'intervento medico di gennaio avevano rivelato tracce di cancro.

Il 22 marzo, Kate ha rivelato al mondo che si sta sottoponendo a un ciclo di “chemioterapia preventiva” e che rimarrà nascosta agli occhi del pubblico durante il trattamento e si prenderà del tempo per riprendersi.

In una dichiarazione rilasciata dopo l'annuncio di Kate, il portavoce di Charles ha detto di essere “estremamente orgoglioso” della sua “amata nuora” e di essere rimasto in “stretto contatto” con lei.

La notizia che il monarca riprenderà ad apparire regolarmente arriva mentre la famiglia reale si prepara per uno dei periodi più impegnativi dell'anno, tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate.

Oltre all'imminente visita di stato giapponese, Charles terrà il suo spettacolo annuale Trooping the Colour a giugno, seguito dalla Royal Ascot Week e dalla Scotland Week.

Guardando al futuro, i rapporti indicano che intraprenderà anche un tour in Australia (il suo primo da re) dopo l'incontro dei capi di governo del Commonwealth a Samoa in ottobre.

Riferendosi a queste apparizioni proposte, un portavoce di Buckingham Palace ha detto venerdì: “Continua la pianificazione su come le Loro Maestà possano partecipare a tali impegni in estate e autunno, anche se nulla può essere confermato o garantito in questa fase”.

“Tutti i piani futuri rimangono soggetti al più presto al parere dei medici, con gli opportuni aggiustamenti apportati ove necessario per ridurre al minimo eventuali rischi per la continua guarigione di Sua Maestà.”

James Crawford Smith NewsweekCorrispondente reale, con sede a Londra.

